Die Zuversicht für die deutsche Wirtschaft wächst. Das schlägt sich auch in den Plänen der Unternehmen nieder. Nicht in allen Branchen sieht es aber gut aus. Die Unternehmen in Deutschland planen nach Einschätzung des Ifo-Instituts, insgesamt etwas weniger Stellen abzubauen. Das Ifo-Beschäftigungsbarometer stieg im Oktober leicht auf 95,5 Punkte, nach 95,1 Punkten im September. "Die Unternehmen werden beim Stellenabbau etwas vorsichtiger. Für einen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n