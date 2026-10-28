Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Rentenmärkten hat sich die Situation zuletzt stabilisiert und die EWU-Spreads bewegen sich auf ermäßigtem Niveau seitwärts, so die Helaba. Der Euro habe hingegen weitere Verluste hinnehmen müssen, während der deutsche Aktienmarkt Kursgewinne verzeichnet habe. Weder die EWU-Geldmengenzahlen noch die US-Auftragseingänge hätten größere Impulse gesetzt. Die gestern veröffentlichte EZB-Umfrage (Bank Lending Survey) zeige, dass sich die Kreditvergabestandards - und damit die Finanzierungsbedingungen - nochmals verschärft hätten. Für das Schlussquartal würden die Geldinstitute eine weitere Verschärfung der Kreditvergabestandards erwarten, vor allem bei Wohnungsbaudarlehen und Konsumentenkrediten. Dies könnte EZB-Präsidentin Lagarde als Argument dienen, die Geldpolitik vorerst nicht deutlich restriktiver auszurichten. Mit Blick auf die Ratssitzung am Donnerstag werde ohnehin eine unveränderte Geldpolitik erwartet. Dies gelte auch für die US-Notenbank, die heute über die Höhe der Leitzinsen entscheidet. Ein Zinsschritt gelte heute als wenig wahrscheinlich, sollte mit Blick auf die FOMC-Sitzung im Dezember aber nicht ausgeschlossen werden. ...

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