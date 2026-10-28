Paris (www.anleihencheck.de) - Die Europäische Zentralbank (EZB) dürfte die Zinsen im Oktober unverändert lassen, so François Rimeu, Chief Strategist bei Crédit Mutuel Asset Management.Der Anstieg der langfristigen Renditen seit der letzten Sitzung könnte das Wachstum belasten. Die Kerninflation, bei der Lebensmittel und Energie unberücksichtigt bleiben würden, habe sich seit Mai trotz anhaltender geopolitischer Risiken in einem Bereich zwischen 2,4% und 2,7% gehalten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 anleihencheck.de