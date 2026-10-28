Strategische Investition stärkt nordamerikanische Batteriepartnerschaft und unterstützt die kommerzielle Expansion von Janus Electric

Highlights

Janus Electric hat sich mit dem nordamerikanischen Lithium-Ionen-Batteriehersteller Electrovaya Inc. (NASDAQ: ELVA; TSX: ELVA) auf Bedingungen geeinigt, wonach Electrovaya vorbehaltlich der Abschlussbedingungen über eine Aktienplatzierung eine strategische Eigenkapitalinvestition von rund A$2,0 Millionen in Janus Electric tätigen wird.

Die Investition stärkt die bestehende Batterielieferpartnerschaft der Unternehmen und stellt zusätzliches Betriebskapital bereit, um die kommerzielle Expansion von Janus Electric, insbesondere in Nordamerika, zu unterstützen.

Die Platzierungsaktien werden zum volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Janus-Electric-Aktien an der ASX in den fünf Handelstagen vor der Unterzeichnung ausgegeben.

Electrovaya wird außerdem Warrants in Höhe von 150 % der Anzahl der ausgegebenen Platzierungsaktien erhalten, die über drei Jahre zu 125 % des Platzierungsausgabepreises ausgeübt werden können.

Janus Electric hat erste Kaufaufträge im Gesamtwert von rund A$37,5 Millionen für Batteriesysteme von Electrovaya erteilt, um seine 124 Lkw-Aufträge und -Zusagen in Nordamerika zu unterstützen. Die Batterielieferungen haben begonnen.

Die wachsenden Produktionskapazitäten von Electrovaya in den USA und die bestehenden Aktivitäten in Kanada sollen die Batterieversorgung stärken, während Janus Electric seine Aktivitäten in Nordamerika ausweitet.

Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS) (Janus Electric, Janus oder das Unternehmen) freut sich bekannt zu geben, dass der nordamerikanische Lithium-Ionen-Batteriehersteller Electrovaya Inc. ("Electrovaya") zugestimmt hat, vorbehaltlich der Abschlussbedingungen über eine Aktienplatzierung eine strategische Eigenkapitalinvestition von rund A$2,0 Millionen in Janus Electric zu tätigen.

Die Investition baut auf der bestehenden, im Juli 2025 geschlossenen Batterieliefervereinbarung des Unternehmens auf und stellt ein weiteres Bekenntnis von Electrovaya zur Technologie und zum kommerziellen Wachstum von Janus Electric dar. Sie wird zusätzliches Betriebskapital bereitstellen, um die Expansion von Janus Electric insbesondere in den Vereinigten Staaten und Kanada zu unterstützen und gleichzeitig die strategische Beziehung zwischen den beiden Unternehmen zu stärken.

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Strategische Aktienplatzierung

Im Rahmen des vereinbarten Term Sheets wird Electrovaya neue Aktien von Janus Electric zum volumengewichteten Durchschnittskurs (VWAP) der Aktien des Unternehmens an der ASX in den fünf Handelstagen vor der Unterzeichnung zeichnen. Der endgültige Ausgabepreis und die Anzahl der Aktien werden nach Abschluss des Preisfestsetzungsverfahrens bestätigt.

Im Rahmen der Investition wird Janus Electric außerdem ohne zusätzliche Gegenleistung Warrants an Electrovaya ausgeben, deren Anzahl 150 % der ausgegebenen Platzierungsaktien entspricht.

Jeder Warrant berechtigt Electrovaya zum Erwerb einer Stammaktie von Janus Electric zu einem Ausübungspreis in Höhe von 125 % des Platzierungsausgabepreises. Die Warrants sind bei Ausgabe vollständig ausübbar und verfallen drei Jahre nach dem Ausgabedatum.

Der Abschluss der Platzierung unterliegt den üblichen Bedingungen, einschließlich der Börsenzulassung der Platzierungsaktien an der ASX und dem Erhalt etwaiger erforderlicher Genehmigungen. Die Erlöse aus der Investition werden als Betriebskapital verwendet, während Janus Electric seine kommerzielle Expansion vorantreibt.

Janus Electric Managing Director und CEO Ben Hutt sagte:

"Electrovaya ist ein wichtiger Partner für Janus Electric, und wir freuen uns besonders darüber, dass sich das Unternehmen entschieden hat, direkt in unser Geschäft zu investieren. Die Investition ist ein starkes Vertrauensvotum für unsere Technologie und unseren Ansatz zur Elektrifizierung des Schwerlastverkehrs.

"Wir haben mehrere Jahre damit verbracht, unsere Technologie zu entwickeln und unter Beweis zu stellen. Unser Fokus liegt nun darauf, das wachsende kommerzielle Interesse, insbesondere in Nordamerika, in Lkw auf der Straße umzuwandeln.

"Eine zuverlässige Batterieversorgung ist für dieses Wachstum entscheidend, und die wachsenden Produktionskapazitäten von Electrovaya in Nordamerika werden bei unserer Skalierung wichtig sein. Beide Unternehmen sehen erhebliche Chancen in diesem Markt, und wir freuen uns darauf, auf unserer Partnerschaft aufzubauen."

Batterielieferaufträge und Expansion in Nordamerika

Parallel zur vorgeschlagenen strategischen Investition hat Janus Electric erste Kaufaufträge bei Electrovaya für Lithium-Ionen-Batteriesysteme im Wert von rund A$37,5 Millionen erteilt, um die geplanten Lkw-Einsätze in den Vereinigten Staaten und Kanada zu unterstützen. Zahlungen für die Batterieaufträge im Rahmen der Kaufaufträge sind an einen zwischen den Parteien vereinbarten Lieferplan gebunden.

Electrovaya hat mit der Lieferung von Batteriesystemen an Janus Electric begonnen, um die ersten Kundeneinsätze in Nordamerika zu unterstützen. Janus Electric hat Aufträge und Zusagen für die Umrüstung von 124 schweren Lkw in den Vereinigten Staaten und Kanada gesichert.

Im Rahmen der bestehenden Lieferbeziehung zwischen den Unternehmen liefert Electrovaya Lithium-Ionen-Batteriesysteme mit seiner proprietären Infinity Battery Technology für den Einsatz in der Plattform von Janus Electric zur Umrüstung von Diesel- auf Elektro-Lkw und zum Batteriewechsel.

Die Batteriesysteme sind für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Auslastung ausgelegt, bei denen Sicherheit, Zuverlässigkeit und eine lange Batterielebensdauer entscheidend sind. Jede Lkw-Umrüstung von Janus Electric nutzt rund 600 kWh Batteriekapazität von Electrovaya.

Electrovaya erweitert seine Produktionskapazitäten in Nordamerika, darunter die Produktion von Lithium-Ionen-Zellen, Modulen und Batteriepacks an seinem Standort in Jamestown, New York, der nach Erwartung des Unternehmens im Geschäftsjahr 2027 den Betrieb aufnehmen wird. Das Unternehmen unterhält außerdem Produktions- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada.

Die erhöhte regionale Produktionskapazität soll den Batteriebedarf von Janus Electric unterstützen, wenn die Lieferungen in Nordamerika zunehmen. Gleichzeitig besteht das Potenzial, Frachtkosten, Lieferzeiten und die Abhängigkeit von bestimmten Zöllen auf importierte Batterieprodukte zu reduzieren.

Electrovaya CEO Dr. Raj Das Gupta sagte:

"Class-8-Lkw gehören zu den spannendsten und anspruchsvollsten Bereichen der Elektrifizierung, und Janus hat mit Flotten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Australien echte kommerzielle Fortschritte gezeigt.

"Janus hat eine praktische Lösung für eine der großen Herausforderungen des Schwerlastverkehrs entwickelt, indem dieselbetriebene Lkw auf Elektroantrieb umgerüstet werden können, ohne ihren kommerziellen Betrieb zu beeinträchtigen. Da die Auslieferungen nun begonnen haben, freuen wir uns, Janus beim Übergang von Aufträgen zu tatsächlichen Einsätzen zu unterstützen. Unsere strategische Investition zusammen mit den Warrants bringt uns eng mit dem langfristigen Wachstum von Janus in Einklang."

Diese Mitteilung wurde vom Board von Janus Electric Holdings Limited zur Veröffentlichung an der ASX freigegeben.

Über Janus Electric

Janus Electric Holdings Limited (ASX: JNS) ist ein globales Elektrifizierungsunternehmen, das sich auf die Umrüstung schwerer Class-8-Diesel-Lkw auf Elektroantrieb mithilfe seiner proprietären modularen Batteriewechsel- und Umrüstplattform konzentriert. Die integrierte Lösung des Unternehmens umfasst das Janus Conversion Module (JCM), austauschbare Batteriesysteme und die Janus Charge & Change Station (JCCS) und bietet Flottenbetreibern damit einen Weg zur Elektrifizierung mit nahezu keinen Ausfallzeiten und Einsparungen bei den Gesamtbetriebskosten. Janus ist in Australien, den Vereinigten Staaten, Kanada und weiteren Märkten tätig. Kommerzielle Einsätze laufen bereits, und das Unternehmen verfügt über eine wachsende Pipeline von Partnerschaften mit Flottenbetreibern, Infrastrukturunternehmen und Regierungen.

Über Electrovaya

Electrovaya Inc. (NASDAQ: ELVA; TSX: ELVA) ist ein nordamerikanisches Unternehmen für Lithium-Ionen-Batterietechnologie und -produktion, das sich auf Batteriesysteme für industrielle und Transportanwendungen spezialisiert hat.

Seine proprietäre Infinity Battery Technology wurde entwickelt, um eine höhere Sicherheit, lange Batterielebensdauer und Zuverlässigkeit zu bieten. Das Unternehmen liefert Batteriesysteme für Anwendungen unter anderem in der Materialhandhabung, bei Elektrofahrzeugen, in der Robotik und bei Energiespeichern.

Im Juli 2026 gab Electrovaya eine kommerzielle Vereinbarung mit Amazon bekannt, die leistungsabhängige Warrants umfasst, die Amazon den Erwerb von Aktien an Electrovaya ermöglichen.

Electrovaya hat seinen Hauptsitz in Ontario, Kanada, verfügt über Produktions- und Entwicklungsaktivitäten in Kanada und erweitert seine US-Produktionskapazitäten in Jamestown, New York. Weitere Informationen finden Sie unter www.electrovaya.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen hinsichtlich der Batterieliefervereinbarung des Unternehmens mit Electrovaya; des Werts, des Zeitpunkts und der Erfüllung der Batteriekaufaufträge des Unternehmens sowie der Lieferungen im Rahmen dieser Vereinbarung; des Abschlusses, der Bedingungen und der erwarteten Vorteile der strategischen Investition von Electrovaya in das Unternehmen und der damit verbundenen Warrants.

Diese Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen des Managements und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Die in dieser Mitteilung genannten Batteriekaufaufträge werden erst verbindlich, wenn die Lieferpläne bestätigt wurden, und es besteht keine Gewähr dafür, dass ihr vollständiger indikativer Wert realisiert wird.

Vertraglich vereinbarte Aufträge können weiterhin Bedingungen unterliegen, darunter die Bestätigung im Rahmen von Förderprogrammen und Due-Diligence-Prüfungen. Beträge in australischen Dollar, die aus US- oder kanadischen Dollar umgerechnet wurden, sind Näherungswerte und basieren auf den jeweils geltenden Wechselkursen. Die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich abweichen.

Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sofern dies nicht nach geltendem Recht oder den ASX Listing Rules erforderlich ist.

Für diese Übersetzung wird keine Haftung übernommen. Sie können die originale Pressemitteilung unter dem folgenden Link aufrufen: https://asx.api.cmfyapp.com/asx-research/1.0/file/2924-03154158-2A1706546&v=undefined



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