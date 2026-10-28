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Der nächste Bergbau-Boom, von dem noch niemand etwas weiß
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JE

WKN: A41960 | ISIN: AU0000395626 | Ticker-Symbol: E3C
Frankfurt
28.10.26 | 08:03
0,321 Euro
-11,08 % -0,040
Branche
Logistik/Transport
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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