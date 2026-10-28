NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Danone nach den Quartals-Umsatzzahlen mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Lebensmittelkonzern habe die Erwartungen insgesamt übertroffen, doch die Volumenentwicklung sei hinter den Markterwartungen zurückgeblieben, schrieb James Edwardes Jones am Mittwoch in aeiner ersten Reaktion. Den Jahresausblick hätten die Franzosen bestätigt./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:57 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: FR0000120644
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