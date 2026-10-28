DAX Prognose für Mittwoch, 28.10.26 - Aktuelle Einschätzung und Chartanalyse

Als Finanzexperte Jens Klatt analysiere ich für Sie täglich das Marktgeschehen. Wer gestern das Segment DAX Aktuell beobachtet hat, sah eine erfreuliche Entwicklung: Der deutsche Leitindex konnte am Dienstag nach einem Start bei 25.372 Punkten am Nachmittag dynamischen Kaufdruck aufbauen und bis an die Marke von 25.669 Punkten laufen. Letztlich ging der DAX bei 25.630 Punkten aus dem Handel und verbuchte einen Xetra-Tagesgewinn (21 Gewinner, 19 Verlierer). Für die heutige DAX Prognose am Mittwoch müssen wir jedoch den charttechnischen Rücksetzer im Frühhandel und das alles dominierende Makro-Event - den Zinsentscheid der US-Notenbank Fed am Abend - genau einordnen. Im Folgenden schlüssele ich die drei wichtigsten Erkenntnisse der Chartanalyse für Sie auf.

Vollständigen Artikel weiterlesen

- Handeln Sie verantwortungsvoll -

Jeder Handel beinhaltet auch Risiken. CFDs sind Hebelprodukte und nicht für jeden geeignet! Der Hebel multipliziert Ihre Gewinne, wenn Ihre Handelsentscheidung richtig war, aber auch die Verluste, sollte Ihre Markteinschätzung unkorrekt gewesen sein. CFDs sind komplexe Instrumente und gehen wegen der Hebelwirkung mit dem hohen Risiko einher, schnell Geld zu verlieren. 77 - der Retail Kunden verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren. Die Autoren können ganz oder teilweise in den besprochenen Werten investiert sein. Diese Inhalte stellen keine Finanzanalyse dar: Es handelt sich um eine Werbemitteilung, welche nicht allen gesetzlichen Vorschriften zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit von Finanzanalysen genügt und keinem Handelsverbot vor der Veröffentlichung der Analysen unterliegt.