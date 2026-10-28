Berlin (ots) -Vor 20 Jahren wurde die Pflege-Charta veröffentlicht. Bis heute ist sie ein zentraler Orientierungsrahmen für eine menschenwürdige Pflege - und ein Dauerauftrag an alle Akteure im Versorgungssystem. Anlässlich dessen stellt das Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP) neues Informations- und Bildungsmaterial für die professionelle Pflege bereit, das Anregungen für den Schutz und die Wahrung der Rechte gibt.Die Pflege-Charta beschreibt grundlegende Rechte pflegebedürftiger Menschen in Deutschland. Sie wurde in einem umfangreichen Konsensprozess erarbeitet und im Herbst 2006 vom damaligen Bundesfamilienministerium und Bundesgesundheitsministerium veröffentlicht. Seither gilt sie als zentrales Referenzdokument für eine menschenwürdige Pflege in Deutschland.Die acht Artikel konkretisieren unter anderem das Recht pflegebedürftiger Menschen auf Selbstbestimmung sowie auf Sicherheit, Privatheit, Teilhabe am sozialen Leben und ein Sterben in Würde. Dabei dient die Pflege-Charta pflegebedürftigen Menschen als Orientierung über ihre Rechte und richtet sich zugleich an alle Akteure im Versorgungssystem, die für die Wahrung und den Schutz der Rechte Verantwortung tragen."Die Rechte pflegebedürftiger Menschen im Alltag umzusetzen, ist ein höchst anspruchsvoller Dauerauftrag an alle Akteure im Versorgungssystem - politisch, organisatorisch und individuell. Dabei finde ich wichtig, immer wieder daran zu erinnern, dass sie nicht weniger gelten, wenn die Bedingungen schwierig sind", so Daniela Sulmann, Pflegeexpertin und Geschäftsleiterin in der gemeinnützigen Fachstiftung Zentrum für Qualität in der Pflege (ZQP).Zum 20-jährigen Bestehen der Pflege-Charta hat das ZQP als Pflegefachstiftung nun neues Informations- und Bildungsmaterial speziell für die professionelle Pflege veröffentlicht. Es dient zur Sensibilisierung für die Rechte pflegebedürftiger Menschen und gibt praktische Anregungen, um diese zu wahren und zu schützen. Das Angebot umfasst ein Plakat mit den acht Artikeln der Charta sowie ein Schulungspaket für die professionelle Pflegepraxis."Das ZQP engagiert sich seit vielen Jahren auf unterschiedliche Weise für die Verbreitung und Umsetzung der in der Charta beschriebenen Rechte. Nun sind 20 Jahre Pflege-Charta ein guter Anlass für uns, an die Bedeutung der Rechte pflegebedürftiger Menschen zu erinnern und praktische Impulse für deren Wahrung und Schutz zu geben", erklärt Daniela Sulmann.Das Plakat zur Pflege-Charta stellt die acht Artikel übersichtlich dar. Es kann in pflegerelevanten Organisationen - beispielsweise in Pflegeeinrichtungen, Pflegediensten, Bildungs- sowie Verwaltungseinrichtungen - ausgehängt werden, um auf die Rechte pflegebedürftiger Menschen aufmerksam zu machen und das eigene Engagement hierfür zum Ausdruck zu bringen. Das ZQP bietet es aktuell im gedruckten Format DIN A2 zur kostenlosen Bestellung an.Das Schulungspaket umfasst Präsentationsfolien, Arbeitsblätter sowie Reflexionsimpulse zu jedem der acht Artikel der Pflege-Charta. Die dialogorientierten Bausteine sind in verschiedenen Kontexten der professionellen Langzeitpflege einsetzbar, etwa in Fortbildungen, Qualitätszirkeln oder Workshops in der Pflegepraxis sowie in der Pflegeausbildung bzw. im Pflegestudium. Ein Lernkonzept zum Schulungspaket bietet didaktische Hinweise zur Anwendung des Materials.Das Material ist auf der Webseite des ZQP frei zugänglich und hierüber kostenlos erhältlich: Das Plakat zur Pflege-Charta kann im Format DIN A2 bestellt, das Schulungspaket als PDF heruntergeladen werden. Auf der Webseite finden sich zudem weitere Informationsangebote des ZQP zu Rechten pflegebedürftiger Menschen: www.zqp.de.Pressekontakt:Torben LenzTel.: 030 994 05 62 - 22E-Mail: torben.lenz@zqp.deOriginal-Content von: Stiftung Zentrum für Qualität in der Pflege, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/80067/6379365