Neues System bestätigt: McLaren Minerals Über 13% Schwerminerale bei Neuentdeckung erbohrt!

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McLaren Minerals entdeckt Hinweise auf ein zweites Mineralsandsystem: Spitzen über 13% Heavy Minerals und sechs Kilometer Ausdehnung eröffnen zusätzliches Potenzial neben der 529-Mio.-Tonnen-Ressource.

Rund sechs Kilometer räumliche Distanz zwischen zwei Spitzenbohrungen mit Gehalten von teilweise mehr als 13 Prozent Schwermineralen: McLaren Minerals (ASX: MML; WKN: A40XP1) meldet aus Western Australia handfeste Indizien für ein zweites, großflächiges Paläo-Küstenliniensystem östlich seiner bekannten Titanlagerstätte. Das jüngst abgeschlossene Eastern-Shoreline-Explorationsprogramm liefert nicht nur hochgradige Einzelabschnitte ab der Oberfläche, sondern deutet auf einen bislang unerschlossenen marinen Sedimentkorridor hin, der dem bereits 529 Millionen Tonnen schweren Flaggschiffprojekt im Eucla-Becken eine beachtliche strategische Wachstumsdimension verleiht.

Spitzengehalte über 13 Prozent HM auf sechs Kilometern Distanz

Grundlage der Neuentdeckung ist das Eastern-Shoreline-Programm 2026, das gezielt die Verbreitung schwermineralführender Sedimente im östlichen Projektumfeld untersuchte. Über 20 ausgewertete Aircore-Bohrlöcher mit 156 Einzelmeterproben ergab sich ein längengewichteter Gesamtdurchschnitt von 2,68 Prozent Schwermineralen (Heavy Minerals, HM) ohne Anwendung eines künstlichen Cut-off-Gehalts. Dass es sich dabei keineswegs um ein rein statistisches Mittel handelt, belegen sechs Bohrlöcher, die durchgehend beprobte Profile von mindestens zehn Metern Länge direkt ab der Oberfläche durchteuften.

Besonders das Bohrloch MAC610 unterstreicht das Gehaltspotenzial: Es durchschnitt über 21 Meter mit durchschnittlich 3,38 Prozent HM, darin enthalten ein hochgradiger Kern von fünf Metern mit 7,07 Prozent HM zwischen 16 und 21 Metern Bohrtiefe, der in einem Spitzenwert von 13,26 Prozent HM gipfelte. Rund sechs Kilometer abseits davon traf MAC764 auf 18 Meter mit durchschnittlich 5,05 Prozent HM. Dieses Intervall schloss fünf Meter mit 8,98 Prozent sowie einen Einzelmeter-Spitzenwert von 13,14 Prozent HM ein. Flankiert werden diese Treffer von MAC614 mit sieben Metern zu 4,39 Prozent HM und MAC613 mit elf Metern zu 3,20 Prozent HM, während MAC609 mit 20 Metern zu 1,93 Prozent HM und MAC605 mit 18 Metern zu 0,81 Prozent HM die breitere, wenn auch naturgemäß variierende Verteilung der Sedimentfazies abbilden.

Zweites Küstenliniensystem flankiert 529-Millionen-Tonnen-Ressource

Geologisch eröffnen die Daten ein neues Strukturkapitel auf McLaren: Das Geologenteam interpretiert die Resultate als Beleg für ein eigenständiges, fossiles Küstenliniensystem, das sich in nordost-südwestlicher Richtung erstreckt. Reliefunterschiede im unterlagernden Grundgebirge steuerten offenbar vor Jahrmillionen die Ablagerung und Konservierung der marinen Sedimente, während küstennahe Strömungs- und Wellendynamiken schwere Mineralkörner selektiv anreicherten. Da das unterliegende Grundgebirge auch nach Südwesten günstige Erhaltungsbedingungen für marine Schichten vermuten lässt, deutet sich hier ein weitgehend ungetestetes Potenzial auf einen Folgekorridor an.

Für Managing Director Simon Finnis markiert die sechs Kilometer weite Ausdehnung zwischen den stärksten Bohrlöchern eine wertvolle Bestätigung des regionalen Explorationsspielraums. Gleichzeitig profitiert McLaren Minerals von einer komfortablen Ausgangslage: Angesichts der etablierten Mineralressource von 529 Millionen Tonnen im westlichen Eucla-Becken ist das Unternehmen für die geplante Minenentwicklung nicht auf kurzfristiges Tonnagewachstum angewiesen, sondern treibt primär die metallurgischen und technischen Vorarbeiten für eine kommerzielle Erschließung voran. Die Bestimmung der werthaltigen Mineralsandzusammensetzung im Ostkorridor liefert jedoch eine hochinteressante Entdeckungsfantasie. Zusammen mit dem zirkonreichen Barossa-Projekt in South Australia festigt McLaren Minerals damit seine Stellung als einer der führenden Projektentwickler im aufstrebenden Eucla-Mineralsandrevier.

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