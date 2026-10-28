Die Q3-Zahlen von Symrise deuten auf eine zunehmend breit abgestützte organische Erholung hin: Das volumengetriebene Wachstum beschleunigte sich auf 5,3 %, und zuvor schwächere Kategorien zeigen erste Anzeichen einer Stabilisierung. Die erwartete Abschwächung im vierten Quartal sowie die anhaltende Schwäche in einzelnen margenstarken Geschäftsbereichen dämpfen jedoch die positive Dynamik. Zudem dürften fortlaufende Reinvestitionen das kurzfristige Margenpotenzial trotz verbesserter Nachfrage begrenzen. Da die erwartete Gewinnerholung bereits weitgehend in einer insgesamt fairen Bewertung eingepreist ist, bekräftigen wir unser Votum HALTEN mit unverändertem Kursziel von 100,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/symrise-ag
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