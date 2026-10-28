FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,70 auf 3,10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Miriam Killian rechnet mit einer Ergebnisverbesserung gegenüber dem Vorquartal, wie sie in ihrem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht schrieb./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0008019001
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