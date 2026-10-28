Düsseldorf (ots) -Grünwelt Energie erklärt, wann sich eine Infrarotheizung lohnt, was es zu beachten gibt und wie die Herkunft des Stroms die CO2-Emissionen beim Heizen beeinflusst.Der Herbst ist da und er bringt dunklere Tage mit kühleren Temperaturen. Doch während Zentralheizungen oft noch pausieren, wächst der Wunsch nach warmen Räumen. Infrarotheizungen versprechen Wärme auf Knopfdruck und lassen sich unkompliziert installieren. Doch wie nachhaltig ist die Sofortwärme und was sagt die Stromrechnung zu dieser Heizlösung? Stromanbieter Grünwelt Energie (https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom) klärt auf.Wärme mit der Infrarotheizung: Pro und ContraInfrarotheizungen heizen Räume mit direkter Wärmestrahlung. Besonders als Zusatzheizung, etwa im Badezimmer oder Gästezimmer, spielen sie ihre Stärken aus. Die Geräte sind vergleichsweise günstig in der Anschaffung, benötigen meist keine regelmäßige Wartung und wirbeln wenig Staub auf.Der größte Nachteil: Infrarotheizungen wandeln Strom direkt in Wärme um. Bei langen Betriebszeiten können so höhere Kosten entstehen. Als alleinige Heizung, vor allem in schlecht gedämmten Gebäuden, sind sie daher weniger wirtschaftlich.Heizen mit Strom: Das ändert sich bei den CO2-EmissionenDie CO2-Emissionen hängen davon ab, woher der Strom stammt. Je höher der Anteil erneuerbarer Energien, desto geringer fallen die Emissionen aus. Ihr Einfluss im deutschen Strommix steigt: Im ersten Quartal 2026 lag der Anteil erneuerbarer Energien laut dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (https://www.bdew.de/presse/erneuerbare-decken-in-den-ersten-drei-quartalen-61-prozent-des-stromverbrauchs/) bereits bei rund 61 Prozent.Grünwelt liefert Strom aus erneuerbaren Quellen und möchte seine Verbraucher dabei unterstützen, ihre Energieversorgung bewusst zu gestalten. "Wer beim Heizen Strom aus erneuerbaren Energien nutzt, kann seine CO2-Emissionen senken. Entscheidend ist, dass die Lösung zum eigenen Bedarf passt", erklären die Experten von Grünwelt Energie.Über GrünweltGrünwelt Energie mit Sitz in Kaarst ist einer der erfolgreichsten Anbieter von Strom und Gas in Deutschland und engagiert sich für Energieversorgung aus erneuerbaren Quellen. Der Strom stammt zu 100% aus erneuerbaren Quellen und ist zertifiziert durch den TÜV Nord. (https://www.gruenwelt.de/unser-oekostrom)Pressekontakt:Grünwelt Wärmestrom GmbHGirmes-Kreuz-Str. 5541564 KaarstDeutschlandhttps://www.gruenwelt.deEmail: info@gruenwelt.netOriginal-Content von: Grünwelt Energie, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169782/6379408