Augsburg (www.anleihencheck.de) - Wer in einen der großen Indexfonds auf Euro-Staatsanleihen investiert, leiht knapp jeden vierten Euro dem französischen Staat, so Christian Curac, Leiter Asset Management der Fürst Fugger Privatbank.Erstmals seit 2002 sei die Rendite zehnjähriger französischer Staatsanleihen über 5 Prozent gestiegen. Anleger würden von Frankreich rund 1,7 Prozentpunkte mehr Zins als von Deutschland verlangen. Dieser Risikoaufschlag sei inzwischen sogar höher als der, den Italien bezahlen müsse. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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