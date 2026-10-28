Düsseldorf (www.anleihencheck.de) - Wir gehen davon aus, dass die EZB den Leitzins am Donnerstag unverändert lässt und ihn im Dezember um weitere 25 Basispunkte anhebt, so Björn Ohl, Ökonom der Deutsche Apotheker- und Ärztebank eG (apoBank).Damit wäre der Zinserhöhungszyklus im Basisszenario der apoBank abgeschlossen. Auch bei der Fed und der Bank of Japan würden nach den Leitzinserhöhungen im September derzeit alle Anzeichen auf eine Pause hindeuten. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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