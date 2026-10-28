Die Deutsche Telekom-Aktie steht vor einem wichtigen Termin. Die US-Tochter T-Mobile legt ihre Quartalszahlen vor und Analysten rechnen erneut mit Wachstum. Doch zuletzt sorgten neue Konkurrenzpläne von SpaceX für Unsicherheit. Können die Zahlen der Aktie wieder Auftrieb geben? T-Mobile US vor Zahlen - Analysten erwarten weiteres Wachstum T-Mobile US veröffentlicht seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026 nach US-Börsenschluss. Auch für ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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