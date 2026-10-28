Die Alibaba-Aktie hat innerhalb eines Jahres über 40 Prozent verloren und notiert nahe ihrem Jahrestief um 100 US-Dollar. Ungeachtet des Kursrückgangs wächst vor allem das Cloudgeschäft kräftig, weshalb die Bewertung zunehmend attraktiv erscheint. Alibaba ist ein chinesischer Technologiekonzern mit Schwerpunkten im Onlinehandel, Cloudcomputing und bei künstlicher Intelligenz. Insbesondere die Cloud-Sparte entwickelt sich zu einem wichtigen Wachstumstreiber. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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