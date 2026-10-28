Erst vor einer Woche ist die Symrise-Aktie auf ein neues Jahreshoch bei knapp über 100 € geklettert, doch am Mittwochmorgen erlebt der Duftstoffhersteller einen herben Dämpfer und bricht um fast -10% auf 90 € ein. Was steckt hinter dem Mini-Crash und eröffnet er Anlegern eine gute Kaufgelegenheit? Wenig auszusetzen Auf den ersten Blick gibt es überhaupt keinen Grund für den heutigen fast zweistelligen Kurseinbruch der Symrise-Aktie. Die Zahlen des ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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