Bei Airbus stehen die nächsten Quartalszahlen an. Analysten rechnen mit soliden Ergebnissen, doch die zuletzt schwächeren Flugzeugauslieferungen sorgen für Unsicherheit. Kann Airbus seine Jahresziele trotzdem erreichen und was bedeutet das für die Aktie? Airbus vor Quartalszahlen: Analysten rechnen mit solidem Ergebnis Airbus veröffentlicht am Mittwoch, dem 28. Oktober, seine Geschäftszahlen für das dritte Quartal 2026. Analysten rechnen zwar weiterhin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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