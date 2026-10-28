Die Ooma-Aktie bietet Anlegern Chancen auf steigende Umsätze, höhere Margen und eine Neubewertung am Markt. Die Kombination aus wiederkehrenden Erlösen, neuen Geschäftsfeldern und einer vergleichsweise günstigen Bewertung spricht für weiteres Kurspotenzial. Ooma entwickelt cloudbasierte Kommunikationslösungen für Privatkunden, Unternehmen und Telekommunikationsanbieter. Mit Geschäftstelefonie, dem Ersatz klassischer Telefonleitungen und neuen Softwarediensten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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