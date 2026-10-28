SpaceX steht vor einem strategischen Wendepunkt: Künstliche Intelligenz entwickelt sich zum umsatzstärksten Geschäftsbereich des Raumfahrtkonzerns und überholt erstmals Starlink. Doch trotz des rasanten Wachstums bleiben hohe Investitionen und die ambitionierte Bewertung erhebliche Herausforderungen für Anleger. Rekordbörsengang und volatile Kursentwicklung Mit seinem Börsengang im Juni 2026 erreichte SpaceX eine Bewertung von mehr als zwei Billionen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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