FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Astrazeneca mit einem Kursziel von 11700 Pence auf "Hold" belassen. Nach der schwächeren US-Onkologiekonferenz Asco hätten die Briten bei der Jahrestagung des europäischen Pendants Esmo nun vier beeindruckende Präsentationen abgeliefert, schrieb Emmanuel Papadakis in einem am Mittwoch vorliegenden Kommentar. Er stellte jedoch klar, dass die Daten weder klinisch noch finanziell bahnbrechend gewesen seien./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB0009895292
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