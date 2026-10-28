Emittent / Herausgeber: Triton Beratungsgesellschaft GmbH / Schlagwort(e): Verkauf/Private Equity

Triton Partners veräußert Trench Group an GE Vernova



28.10.2026 / 11:15 CET/CEST

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Triton Partners veräußert Trench Group an GE Vernova Frankfurt / Berlin (Deutschland), Cambridge, Mass. (USA), 28. Oktober 2026 - Der von Triton Partners beratene Triton Fund V ("Triton Partners") hat eine Vereinbarung über den Verkauf der Trench Group ("Trench"), einem weltweit tätigen Anbieter von Hochspannungskomponenten, an GE Vernova zu einem Kaufpreis in Höhe von umgerechnet USD 9,0 Mrd. unterzeichnet. Die beiden Unternehmen werden bis zum Abschluss der Transaktion, der den üblichen behördlichen Genehmigungen unterliegt und voraussichtlich gegen Ende 2027 erfolgen wird, weiterhin unabhängig voneinander agieren. Während der Eigentümerschaft von Triton Partners hat sich das Unternehmen in kurzer Zeit von einem ausgegliederten Konzerngeschäftsbereich zu einem wichtigen Akteur der globalen Energiewende mit einem Auftragseingang von mehr als EUR 2 Mrd. und einem Umsatz von über EUR 1 Mrd. entwickelt. Umfangreiche CAPEX-Investitionen erfolgten in das weltweite Produktionsnetzwerk - darunter in ein neues Werk im strategisch wichtigen US-Markt, das bereits im Sommer dieses Jahres in Betrieb genommen wurde. Darüber hinaus wurden Maßnahmen zur Prozessoptimierung in den Bereichen Vertrieb, Pricing, Forschung und Entwicklung, Operations und Supportfunktionen umgesetzt - gepaart mit dem umfassenden Einsatz von KI. Dank dieser Initiativen ist Trench heute gut positioniert, um von der starken Marktdynamik zu profitieren. Seit dem Carve-out hat Trench mehr als 800 neue Arbeitsplätze geschaffen und drei Zukäufe erfolgreich umgesetzt, um die Wachstumsstrategie des Unternehmens zu ergänzen. Michael Gahleitner, Chairman des Trench Advisory Committee, kommentiert: "Der gesamten Trench-Belegschaft gilt unser herzlicher Dank für die enge Zusammenarbeit, das unermüdliche Engagement und die herausragenden Erfolge. Gemeinsam mit dem CEO Bahadir Basdere und dem gesamten Managementteam haben wir zur richtigen Zeit die richtigen Entscheidungen getroffen, um die Chancen in einem stark wachsenden Markt optimal zu nutzen. Wir schätzen auch den vertrauensvollen Austausch mit Scott Strazik und seinem Team in den vergangenen Monaten und sind zuversichtlich, dass GE Vernova ein hervorragender neuer Eigentümer ist, um das volle Potenzial von Trench in den kommenden Jahren auszuschöpfen." Bahadir Basdere, CEO der Trench Group, sagte: "Wir schätzen die Partnerschaft mit Triton sehr - sie hat das beschleunigte Wachstum unseres Unternehmens möglich gemacht. Die Schlüsselmärkte der Trench Group wachsen rasant, und für uns war es entscheidend, schnelle Entscheidungen zu treffen. Um entschlossen in Technologie und Kapazitäten zu investieren und dies zügig umzusetzen, brauchten wir einen Gesellschafter wie Triton, der unsere Branche genau kennt. Wir danken dem gesamten Triton-Team für die gute Zusammenarbeit und freuen uns darauf, Teil von GE Vernova zu werden." Steffen Reimund, Mitglied des Trench Advisory Committee, Partner bei Triton Partners, fügt hinzu: "Wir sind stolz auf das, was das hochmotivierte Team von Trench während unserer Partnerschaft erreicht hat. Gemeinsam ist es uns gelungen, die Position des Unternehmens im Bereich netzrelevanter Hochspannungskomponenten nachhaltig zu stärken. Heute gilt Trench als wichtiger Akteur der globalen Energiewende, dem Netzbetreiber in allen relevanten Märkten vertrauen. Wir danken dem Managementteam unter der Leitung von Bahadir Basdere sowie allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihr anhaltendes Engagement und die gute Zusammenarbeit während unseres gesamten Investments." "Die differenzierte Hochspannungsnetztechnologie von Trench, die hohe Umsetzungskompetenz und die engen Kundenbeziehungen sind entscheidende Voraussetzungen für ein modernisiertes, widerstandsfähiges Stromnetz, das mit dem Superzyklus im Stromsektor Schritt halten kann," sagte Scott Strazik, CEO von GE Vernova. "Wir investieren in unser Electrification-Segment, um die außerordentliche Wachstumschance zu nutzen, die vor uns liegt. Die Übernahme von Trench wird unsere Fähigkeit weiter stärken, Kunden weltweit mit herausragender Technologie zu bedienen, mit der wir bestens vertraut sind. Ich freue mich darauf, das Trench-Team bei GE Vernova willkommen zu heißen." Triton Partners verfügt über umfangreiche Sektor Expertise im Bereich Hochspannungsanlagen aus früheren Investments, wie EQOS Energie und Sediver und investierte frühzeitig und zum richtigen Zeitpunkt in die Trench Group, noch bevor sich das Wachstum der Branche beschleunigte. Diese Transaktion ist der vierte erfolgreiche Exit von Triton Partners in Deutschland innerhalb der letzten 18 Monate, nach der Veräußerung von FläktGroup und Kelvion sowie dem finalen Verkauf der verbleibenden RENK-Anteile. Bank of America und Morgan Stanley & Co. International plc fungierten als Finanzberater für Triton Partners, während Latham & Watkins als Rechtsberater von Triton Partners tätig war. Goldman Sachs & Co. LLC und UBS Investment Bank fungierten als Finanzberater von GE Vernova bei der Transaktion, und Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP war als Rechtsberater von GE Vernova tätig. Über Triton Partners Triton Partners ist eine führende europäische Beteiligungsgesellschaft, die 1997 gegründet wurde und sich im Besitz ihrer Partner befindet. Triton Partners hat sich auf den Mittelstand spezialisiert und investiert in Unternehmen, die geschäftskritische Güter und Dienstleistungen in den drei Kernsektoren Industrie, Unternehmensdienstleistungen und Gesundheitswesen anbieten. Triton Partners beschäftigt mehr als 150 Investment Professionals und Experten für verschiedene Fachbereiche, in drei aufeinander abgestimmten Strategien: Mid-Market Private Equity, Smaller Mid-Cap Private Equity und Opportunistic Credit. Über die Trench Group Die Trench Group ist ein globaler Technologieanbieter für Hochspannungskomponenten und -systeme, die in Stromübertragungsnetzen weltweit zum Einsatz kommen. Mit Hauptsitz in Berlin und mehr als 100 Jahren Ingenieurskompetenz entwickelt und fertigt die Trench Group Komponenten, die die zentralen Herausforderungen moderner Energieinfrastruktur adressieren - die Netze verbinden, ihre Leistung messen und Zuverlässigkeit sicherstellen. Angesichts steigender Stromnachfrage und des weltweiten Umbaus der Stromnetze ist die Trench Group ein Wegbereiter der Infrastruktur, die die Welt braucht. Das Portfolio umfasst Durchführungen, Kabelendverschlüsse, Messwandler, Spulen und Drosselspulen. Seit ihrer Unabhängigkeit im April 2024 hat die Trench Group ihren Jahresumsatz auf mehr als 1 Milliarde Euro verdoppelt. Das Unternehmen betreibt 11 Werke in 8 Ländern auf 4 Kontinenten und beschäftigt mehr als 3.000 Mitarbeitende. Über GE Vernova GE Vernova Inc. (NYSE: GEV) ist ein globales Energieunternehmen, das die Segmente Power, Electrification und Wind umfasst und durch seine Accelerator-Geschäfte unterstützt wird. Aufbauend auf über 130 Jahren Erfahrung bei der Bewältigung globaler Herausforderungen ist GE Vernova einzigartig positioniert, um die Energiewende mitzugestalten, indem es die Welt weiter elektrifiziert und gleichzeitig an ihrer Dekarbonisierung arbeitet. GE Vernova unterstützt Kunden dabei, Volkswirtschaften anzutreiben und Strom bereitzustellen, der für Gesundheit, Sicherheit und eine verbesserte Lebensqualität unverzichtbar ist. GE Vernova hat seinen Hauptsitz in Cambridge, Massachusetts, USA, und beschäftigt rund 85.000 Mitarbeiter in etwa 100 Ländern weltweit. Getragen von der Unternehmensvision "The Energy to Change the World" trägt die Technologie von GE Vernova dazu bei, eine erschwinglichere, zuverlässigere, nachhaltigere und sicherere Energiezukunft zu gestalten. Medienkontakte: Triton Partners: media@triton-partners.com GE Vernova: Adam Tucker T +1 518 227 2463 | E adam.tucker@gevernova.com Trench Group: Ulrich Künster T +49 1525 9685308, E ulrich.kuenster@trench-group.com



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