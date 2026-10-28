Delivery Hero wächst schneller als erwartet und hebt nach einem starken dritten Quartal 2026 erneut seine Jahresprognose an. Der Berliner Lieferdienstkonzern überschritt erstmals die Marke von einer Milliarde Bestellungen innerhalb eines Quartals, steigerte seinen Umsatz um mehr als 23 Prozent und profitiert zunehmend von Abonnementmodellen sowie dem boomenden Quick-Commerce-Geschäft. Für Aktionäre ist die operative Entwicklung allerdings nur ein Teil der Geschichte: Mit dem laufenden Übernahmeangebot von Uber zu 41,50 Euro je Aktie steht Delivery Hero vor einem grundlegenden Eigentümerwechsel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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