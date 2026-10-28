Traunstein (ots) -Der zehnjährige Vertrag umfasst Strom aus zwei Solarparks von MaxSolar mit einer installierten Gesamtleistung von 36,5 MWp. Mit der Inbetriebnahme des Solarparks Pahlen liefern nun beide Projekte erneuerbaren Strom im Rahmen des PPA.Der Infrastrukturentwickler MaxSolar GmbH gibt den Abschluss eines langfristigen Corporate Power Purchase Agreement (PPA) mit der SAP SE zur Lieferung erneuerbaren Stroms bekannt. Der Vertrag umfasst Strom aus zwei Freiflächen-Solarparks von MaxSolar: Memmendorf in Sachsen mit 25 MWp und Pahlen in Schleswig-Holstein mit rund 11,5 MWp.Zusammen verfügen die Anlagen über eine installierte Leistung von 36,5 MWp. Mit der Inbetriebnahme des Solarparks Pahlen liefern nun beide Projekte im Rahmen des zehnjährigen Vertrags erneuerbaren Strom. Der Solarpark Memmendorf speist seit April 2026 Strom ein, Pahlen wurde im August 2026 in Betrieb genommen. Der Vertrag sieht eine physische Stromlieferung nach dem Pay-as-Nominated-Modell vor. Für den gelieferten Strom werden Herkunftsnachweise bereitgestellt. Die Stromlieferung aus beiden Solarparks markiert einen wichtigen Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen MaxSolar und SAP.Erneuerbarer Strom als Grundlage der digitalen WirtschaftKünstliche Intelligenz, Cloud-Dienste und der Ausbau von Rechenzentren verändern den Strombedarf der digitalen Wirtschaft in Europa. Für Technologie- und Softwareunternehmen wird der verlässliche Zugang zu preislich wettbewerbsfähigem erneuerbarem Strom zu einem immer wichtigeren Faktor bei der langfristigen Energiebeschaffung und Infrastrukturplanung. Corporate PPAs verbinden beide Seiten: Sie ermöglichen Unternehmen einen langfristigen Zugang zu erneuerbarem Strom und schaffen zugleich einen verlässlichen Erlösrahmen für Erneuerbare-Energien-Projekte. "Der verlässliche Zugang zu bezahlbarem, grünem Strom wird zu einem entscheidenden Infrastrukturthema für Europas digitale Wirtschaft - insbesondere für technologieorientierte Unternehmen. Da nun Strom aus beiden Solarparks fließt, zeigt unsere Vereinbarung mit SAP, wie langfristige Partnerschaften Erzeugungskapazitäten aus erneuerbaren Energien mit dauerhaftem Unternehmensbedarf verbinden können", sagt Christoph Strasser, CEO der MaxSolar GmbH.Energieinfrastruktur für die Rechenzentren von morgenÜber die Erzeugung erneuerbarer Energie hinaus verfolgt MaxSolar das Ziel, integrierte Energieinfrastruktur für Rechenzentren und andere energieintensive Technologiestandorte zu entwickeln und bereitzustellen. Je nach den Anforderungen des jeweiligen Standorts können diese Konzepte erneuerbare Energieerzeugung, Netzanbindungsinfrastruktur, Batteriespeicher und eine strukturierte langfristige Strombeschaffung miteinander verbinden.Da der Zugang zu Netzkapazitäten und eine verlässliche Stromversorgung zunehmend darüber entscheiden, ob neue digitale Infrastrukturprojekte realisierbar sind, will MaxSolar Erzeugung, Flexibilität, Netzinfrastruktur und Energiebeschaffung in abgestimmten Entwicklungskonzepten zusammenführen. Dieser Ansatz baut auf den umfassenderen Aktivitäten des Unternehmens in den Bereichen erneuerbare Energien, Speicher, Wärme und Mobilitätsinfrastruktur auf."Der Beginn der physischen Stromlieferung aus beiden Projekten ist ein wichtiger Meilenstein. Er zeigt, was ein Corporate PPA letztlich leisten soll: erneuerbare Stromerzeugung mit dem tatsächlichen Bedarf von Unternehmen zu verbinden. Zudem spiegelt er die wachsende Nachfrage der Technologiebranche nach nachhaltigen und wirtschaftlich attraktiven Energielösungen wider", sagt Anwar Darwich, Commercial Director bei MaxSolar.Mit dem Corporate PPA mit SAP baut MaxSolar seine Aktivitäten in der langfristigen Versorgung von Unternehmenskunden mit erneuerbarem Strom weiter aus. Die Vereinbarung zeigt, wie erneuerbare Stromerzeugung und eine strukturierte Energiebeschaffung für Unternehmen zusammenwirken können, um eine verlässliche Energieversorgung und langfristige Wettbewerbsfähigkeit zu unterstützen.Über die MaxSolar GmbHAls ganzheitlicher Infrastrukturentwickler und Betreiber decken wir die gesamte Wertschöpfungskette der neuen Energiewirtschaft ab. Mit Erneuerbaren Energien, flexiblen Speicherlösungen und regionalen Wärme- und Mobilitätskonzepten stärken wir die Resilienz der Versorgung und Wettbewerbsfähigkeit von Industrie-, Techunternehmen sowie Kommunen. Zudem bietet MaxSolar Power Purchase Agreements (PPAs) für eine langfristige und planbare Versorgung mit grünem Strom. Mit einer Projektpipeline von 6,1 Gigawatt und sechs Standorten in Deutschland ist MaxSolar sowohl regional als auch national aktiv. www.maxsolar.comPressekontakt:Anastasia Segovia AstorgaHead of Energy Policy & Corporate CommunicationsMaxSolar GmbHTelefon: 0151 18938015Mail: anastasia.segovia(at)maxsolar.deOriginal-Content von: MaxSolar GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/170503/6379466