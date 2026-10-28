Die Deutsche Bank hat ein starkes drittes Quartal 2026 vorgelegt. Besonders im Investmentbanking ist es gut gelaufen. Mit einem Überschuss von insgesamt fast 1,6 Mrd. Euro im Konzern wurden die Schätzungen der Analysten getoppt. Im Gesamtjahr könnten die angepeilten Gesamterträge von rund 33 Mrd. Euro laut CEO Christian Sewing sogar übertroffen werden. Das wiederum weckt Begehrlichkeiten bezüglich der Dividende.Feierlaune in Frankfurt: Die Deutsche ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Aktien-Global.de