Delivery Hero hat erneut ein starkes Quartal vorgelegt: Der GMV im dritten Quartal stieg LfL (like-for-like) um 13,6%, der Umsatz legte um 22,0% zu. Getragen wurde die Entwicklung von der anziehenden Dynamik in Americas und MENA. Die steigende Subscription-Penetration und das starke Wachstum im Quick Commerce liefern weitere Belege dafür, dass die Everyday-App-Strategie an Zugkraft gewinnt. Das Management hob die Guidance für das Geschäftsjahr 2026 das zweite Quartal in Folge an und erhöhte das bereinigte EBITDA auf EUR 980-1.020 Mio. sowie den Free Cashflow (FCF) auf über EUR 300 Mio. Das Barangebot von Uber in Höhe von EUR 41,50 je Aktie steht weiterhin. Die initiale Annahmefrist endet am 5. November, gefolgt von einer potenziellen weiteren Annahmefrist vom 11. bis 24. November. Wir empfehlen, das Angebot anzunehmen. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/delivery-hero-se
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