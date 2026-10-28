Traton hat im dritten Quartal 2026 Ergebnisse vorgelegt, die im Großen und Ganzen den Erwartungen entsprachen: Der Umsatz stieg gegenüber dem Vorjahr um 8,8% auf EUR 12,8 Mrd., und der Auftragseingang legte um 14% auf 71,2 Tsd. Einheiten zu. Sowohl beim Umsatz als auch beim Auftragseingang blieb Traton allerdings hinter den Konsensschätzungen zurück. Das bereinigte operative Ergebnis erhöhte sich um 16% ggü. Vorjahr auf EUR 772 Mio., während sich die bereinigte operative Marge um 40 Bp auf 6,8% verbesserte. Das EPS von EUR 3,34 profitierte von Erträgen in Höhe von rund EUR 1,7 Mrd. im Zusammenhang mit der Veräußerung und Neubewertung der Beteiligung an Sinotruk. Die Zahlen für die ersten neun Monate deuten auf eine allmähliche Erholung hin, die Entwicklung der Segmente bleibt jedoch uneinheitlich: International Motors verzeichnete eine kräftige Erholung, während sich das Umfeld für Volkswagen Truck & Bus anspruchsvoller darstellt. Traton bestätigte die Prognose für das Geschäftsjahr 2026 und erwartet ein stärkeres viertes Quartal, sobald sich der Auftragseingang in Auslieferungen niederschlägt. Makroökonomische Unsicherheit, geopolitische Spannungen, hohe Ölpreise und die zunehmende chinesische Konkurrenz im Bereich Elektro-Lkw bleiben jedoch zentrale Risiken. Wir passen unsere Schätzungen an und bestätigen unsere SELL-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 23,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/traton-se





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