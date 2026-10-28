ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Deutsche Bank nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 37 Euro auf "Buy" belassen. Das Geldhaus habe ordentlich abgeschnitten und liege mit dem Vorsteuerergebnis 10 Prozent über dem Konsens, schrieb Mate Nemes am Mittwoch in seiner ersten Reaktion. Auch das operative Ergebnis vor Rückstellungen überrasche positiv. Zudem seien die Frankfurter nun für die Erträge im laufenden Jahr etwas zuversichtlicher./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE0005140008
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