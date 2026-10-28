Linz (www.anleihencheck.de) - Der Euro hat auch gestern weiter abgewertet. Mittlerweile sind der EURUSD Kurs bei 1,1120 und der EUR/CNY-Kurs bei ca. 7,40 angelangt, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Die US-Wirtschaft stütze den US-Dollar durch eine anhaltend robuste Konjunktur. Getrieben von anhaltenden Inflationsrisiken und starken Wirtschaftsindikatoren (das letztveröffentlichte Verbrauchervertrauen sei unerwartet positiv gewesen im Vergleich zu den Vormonaten) signalisiere die Federal Reserve (FED), ihre restriktivere Geldpolitik beizubehalten, während der Markt für Dezember und für das Frühjahr sogar Zinserhöhungen einpreise. Für die heutige Zinssitzung werde aber von keiner Zinserhöhung ausgegangen. Für die Eurozone und für Japan gelte das gleiche Prinzip hinsichtlich der Zinssitzungen morgen und übermorgen und für die Leitzinsentwicklung bis in das Frühjahr. Die Notenbanken würden die geldpolitische Lage trotz der verschiedenen Ausgangspositionen und Sichtweisen sehr ähnlich sehen, auch weil sich keine offene Volkswirtschaft in einem verflochtenen globalisierten Finanzsystem von einem globalen Energie- und Rohstoffpreisschock abkoppeln könne. ...

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