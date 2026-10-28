NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für DWS mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Outperform" belassen. Jude Neanor hob am Mittwochmorgen nach dem insgesamt durchwachsenen Zwischenbericht zwar das Rekordniveau der Mittelzuflüsse positiv hervor. Das Ergebnis habe die Erwartungen allerdings verfehlt./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 02:54 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: DE000DWS1007
© 2026 dpa-AFX-Analyser