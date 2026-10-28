Im dritten Quartal konnte der Lebensmittelkonzern vor allem dank höherer Preise, aber auch wegen einer anhaltend starken Nachfrage nach proteinreichen Produkten, etwas mehr umsetzen als erwartet. Insgesamt erzielte DANONE Erlöse von gut 7,2 Mrd. Euro. Auf vergleichbarer Basis stieg der Umsatz um 4 %. Besonders stark entwickelte sich dabei das Geschäft mit Spezialnahrung mit einer robusten Nachfrage in Asien und der Region Amerika. Auch im lange schwächelnden Nordamerika-Geschäft ging es aufwärts. Daher: Für das Gesamtjahr bestätigte DANONE seine Prognose. Für 2026 peilt man weiterhin ein vergleichbares Umsatzwachstum von 3 bis 5 % an. Das bereinigte operative Ergebnis soll dabei stärker zulegen als der Umsatz. Die Anleger freut es - alles auf grün!
Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion / www.bernecker.info
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In Paris steigt die Danone-Aktie zeitweise 2,6 Prozent auf 63,22 Euro.
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