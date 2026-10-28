Der Ölpreis zieht am Mittwoch wieder deutlich an, während in Israel nach der Parlamentswahl noch kein klarer Sieger feststeht. Brent steigt auf mehr als 110 US-Dollar je Barrel, auch WTI klettert wieder über die Marke von 100 US-Dollar. Neben der politischen Unsicherheit sorgen neue Angriffe auf saudische Energieinfrastruktur für zusätzlichen Risikoaufschlag.Brent steigt wieder über 110 Dollar Brent verteuerte sich am Mittwoch zeitweise um ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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