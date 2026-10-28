EQS-News: HELIOS SOLAR AG / Schlagwort(e): Jahresbericht/Stellungnahme

HELIOS SOLAR AG verschiebt Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses zum 30. Juni 2026



28.10.2026 / 12:21 CET/CEST

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München, 28. Oktober 2026 - Die HELIOS SOLAR AG (ISIN: DE000A42D2N5 / WKN: A42D2N) ("Gesellschaft") gibt bekannt, dass sich die ursprünglich für Ende Oktober 2026 geplante Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das (Rumpf)Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 30. Juni 2026 verschiebt. Hintergrund ist insbesondere die kurz vor dem Bilanzstichtag erfolgte Umstellung des Geschäftsjahres vom Kalenderjahr auf den Zeitraum vom 1. Juli bis 30. Juni. Die erstmalige Erstellung eines IFRS-Konzernabschlusses sowie die internationale Abstimmung mit den Wirtschaftsprüfern in Asien und Europa erfordern zusätzlichen Zeit- und Koordinationsaufwand. Nach aktuellem Kenntnisstand der Gesellschaft ist die Verzögerung nicht auf Unstimmigkeiten in der Bilanzierung zurückzuführen. "Die Umstellung des Geschäftsjahres und die erstmalige IFRS-Konzernberichterstattung sind mit einem erhöhten Abstimmungsaufwand verbunden. Unser Ziel ist eine sorgfältige und transparente Finanzberichterstattung. Wir gehen davon aus, den geprüften Abschluss im November veröffentlichen zu können", erklärt Dato Ken, CEO der HELIOS SOLAR AG. Die Veröffentlichung des testierten Jahres- und Konzernabschlusses für das zum 30. Juni 2026 beendete (Rumpf)Geschäftsjahr ist im Laufe des Novembers 2026 vorgesehen. Den konkreten Termin wird die Gesellschaft rechtzeitig bekanntgeben. Kontakt

Maximilian Fischer

Head of Investor Relations

E-Mail: max@heliospv.net Manuel Taverne

Co-Head of Investor Relations

E-Mail: m.taverne@max-em.de Über die HELIOS SOLAR AG (www.heliossolarag.com) Die HELIOS SOLAR AG ist ein international tätiger Entwickler von Photovoltaikprojekten mit Schwerpunkt auf den attraktiven Wachstumsmärkten Asiens und Europas. Die Gesellschaft entwickelt, finanziert und realisiert Solarenergieprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und verfolgt dabei sowohl den Verkauf fertig entwickelter Projekte als auch den selektiven Aufbau eines eigenen Bestandsportfolios mit langfristigen Erträgen. Mit ihrer internationalen Expertise und ihrer regionalen Marktpräsenz ist HELIOS darauf ausgerichtet, vom weltweit beschleunigten Ausbau der Solarenergie nachhaltig zu profitieren.



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