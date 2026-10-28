Freiburg im Breisgau (ots) -Ein überzeugender Internetauftritt, große Umsatzversprechen und zahlreiche Erfolgsgeschichten: Auf den ersten Blick wirken viele E-Commerce-Agenturen wie der ideale Partner für den eigenen Onlineshop. Doch gerade für etablierte Shopbetreiber steht bei der Wahl eines Dienstleisters einiges auf dem Spiel: Zeit, Geld und nicht zuletzt die weitere Entwicklung ihres Unternehmens. Woran aber lässt sich erkennen, ob hinter den Versprechen tatsächlich Substanz steckt?Das Angebot klingt vielversprechend, die präsentierten Ergebnisse beeindrucken und auch das erste Gespräch hinterlässt einen guten Eindruck. Eigentlich scheint der passenden Zusammenarbeit also nichts mehr im Weg zu stehen. Doch hohe Umsatzzahlen und professionell gestaltete Webseiten verraten noch lange nicht, wer die versprochenen Leistungen tatsächlich erbringt, wie erfahren die zuständigen Mitarbeiter sind oder welche Verpflichtungen der Anbieter verbindlich übernimmt. Gerade für etablierte Onlineshops können solche Unklarheiten teuer werden. "Eine falsche Entscheidung kostet einen Onlineshop-Betreiber nicht nur das Budget für einen Dienstleister. Im schlimmsten Fall verliert er Monate, in denen sich sein Unternehmen eigentlich hätte weiterentwickeln sollen", erklärt Sven Lang, Gründer und Geschäftsführer der Lang Consulting GmbH."Umso wichtiger ist es, dass Interessenten nicht nur hören, was eine Agentur angeblich leisten kann, sondern selbst nachvollziehen können, wer dahintersteht, welche Erfahrung vorhanden ist und welche Ergebnisse bereits erzielt wurden", so Sven Lang weiter. Er kennt die Herausforderungen seiner Zielgruppe aus eigener Erfahrung: Bevor er die Lang Consulting GmbH gründete, baute und führte er selbst Onlineshops. Heute unterstützt er gemeinsam mit seinem Team andere E-Commerce-Betriebe bei ihrer Weiterentwicklung. Aus seiner Sicht zeigt sich die Verlässlichkeit eines Anbieters deshalb vor allem dort, wo Versprechen überprüfbar werden.Fester Standort, eigene Mitarbeiter und Erfahrung: Worauf Onlineshop-Betreiber achten solltenEin professioneller Außenauftritt kann einen guten ersten Eindruck vermitteln. Ob ein Anbieter auch langfristig verlässlich arbeitet, zeigt sich jedoch an anderen Stellen. Ein wichtiger Anhaltspunkt ist zunächst das Unternehmen selbst. Wer übernimmt die Betreuung tatsächlich und wie viel Erfahrung bringt das Team mit? Bei der Lang Consulting GmbH arbeiten eigene Vollzeitexperten aus unterschiedlichen Fachbereichen gemeinsam am rund 1.000 Quadratmeter großen Unternehmensstandort in Freiburg. Die laufende Betreuung übernehmen eigene, fest angestellte Mitarbeiter.Kunden können ihre Ansprechpartner dadurch nicht nur direkt kennenlernen, sondern bei persönlichen Terminen und Workshops auch vor Ort mit ihnen zusammenarbeiten. Hinzu kommt die bisherige Erfahrung der Lang Consulting GmbH: Seit mehr als sieben Jahren ist sie im E-Commerce tätig und hat über 1.200 Onlineshops aus unterschiedlichen Branchen und mit verschiedenen Geschäftsmodellen begleitet. "Uns ist wichtig, dass Kunden nicht nur mit einem Namen zusammenarbeiten, sondern wissen, welche Menschen und welche Strukturen tatsächlich hinter ihrer Betreuung stehen", erklärt Sven Lang.Klare Verträge und externe Nachweise: Was Onlineshop-Betreibern Orientierung gibtNeben festen Ansprechpartnern und nachweisbarer Erfahrung lohnt sich für Onlineshop-Betreiber auch ein genauer Blick auf die Bedingungen der Zusammenarbeit. Leistungen, Kosten und wichtige Zusagen sollten von Anfang an klar geregelt sein, damit später keine unerwarteten Fragen oder zusätzlichen Kosten entstehen. Die Lang Consulting GmbH setzt deshalb auf transparente Kosten und möchte schwer nachvollziehbare oder nachträglich hinzukommende Stundensätze vermeiden. Eine Besonderheit ist die vertraglich festgehaltene Umsatzgarantie. Welche Voraussetzungen dafür erfüllt sein müssen und welche Ziele und Zeiträume gelten, wird im jeweiligen Vertrag festgelegt. Ein pauschales Erfolgsversprechen für jeden Onlineshop ist damit nicht verbunden. "Uns ist wichtig, dass unsere Partner von Anfang an wissen, worauf sie sich einlassen und welche Vereinbarungen für die Zusammenarbeit gelten", erklärt Sven Lang. Bei rechtlichen Unklarheiten sollten Onlineshop-Betreiber die entsprechenden Vereinbarungen von einem qualifizierten Rechtsanwalt prüfen lassen.Zusätzliche Orientierung bieten Nachweise, die über die eigenen Aussagen eines Anbieters hinausgehen. Die Lang Consulting GmbH verweist unter anderem auf Google, Meta und Shopify als offizielle Partner sowie auf eine TÜV-Zertifizierung beziehungsweise TÜV-geprüfte Qualität. Solche Partnerschaften und Zertifizierungen ersetzen zwar nicht den eigenen Blick auf einen Anbieter, können aber das Bild ergänzen und Interessenten weitere Anhaltspunkte für ihre Entscheidung geben.Lang Consulting seriös: Warum konkrete Kundenprojekte besonders aussagekräftig sindErfahrung und erfolgreiche Zusammenarbeit werden von vielen Dienstleistern versprochen. Wie viel hinter solchen Aussagen steckt, lässt sich für Onlineshop-Betreiber jedoch oft nur schwer beurteilen. Konkrete Kundenprojekte bieten hier einen besseren Einblick: Sie zeigen, mit welchen Ausgangssituationen ein Anbieter bereits konfrontiert war, welche Maßnahmen umgesetzt wurden und wie sich die jeweiligen Onlineshops anschließend entwickelt haben.Die Lang Consulting GmbH macht solche Einblicke anhand verschiedener Kundenprojekte öffentlich zugänglich und verweist unter anderem auf die Zusammenarbeiten mit McGarden24, Tiergewinnt, SkyPergola und der Koi Company. Dabei handelt es sich um Unternehmen mit unterschiedlichen Produkten, Größen und Ausgangssituationen. Für Interessenten lohnt es sich deshalb, genauer hinzusehen: Welche Herausforderungen ähneln denen des eigenen Onlineshops? Welche Maßnahmen wurden ergriffen und welche Veränderungen konnten damit erreicht werden? Solche Fragen helfen dabei, nicht nur die Ergebnisse eines Dienstleisters zu bewerten, sondern auch einzuschätzen, ob seine Arbeitsweise zu den eigenen Zielen passt.Lang Consulting seriös: Warum am Ende das Gesamtbild entscheidetWer einen E-Commerce-Partner auswählt, trifft in der Regel eine Entscheidung, die das eigene Unternehmen über längere Zeit begleiten wird. Umso wichtiger ist es, sich nicht allein auf Versprechen oder einen überzeugenden ersten Eindruck zu verlassen. Dazu gehört auch, die Menschen hinter einem Anbieter kennenzulernen. Die Lang Consulting GmbH ermöglicht das bei persönlichen Workshops am Freiburger Standort und bei eigenen Treffen für Onlineshop-Betreiber, die mehrmals im Jahr stattfinden. Dort können Kunden mit ihren Ansprechpartnern ebenso ins Gespräch kommen wie mit anderen Unternehmern aus dem E-Commerce.Ob ein Anbieter wirklich zum eigenen Unternehmen passt, lässt sich am Ende deshalb nicht an einem einzelnen Merkmal festmachen. Entscheidend ist vielmehr, wie viel von dem, was versprochen wird, für Interessenten tatsächlich nachvollziehbar ist. "Vertrauen entsteht nicht dadurch, dass ein Anbieter sich selbst als seriös bezeichnet. Es entsteht, wenn Kunden die Möglichkeit haben, sich selbst ein umfassendes Bild zu machen", fasst Sven Lang zusammen.Sie möchten bei der Wahl Ihres E-Commerce-Partners auf nachvollziehbare Erfahrung, klare Strukturen und eine verlässliche Zusammenarbeit setzen? Dann sichern Sie sich bei der Lang Consulting GmbH (https://www.langconsulting.de/) eine kostenlose Shopanalyse!Pressekontakt:Lang Consulting GmbHGeschäftsführung: Sven LangE-Mail: kontakt@langconsulting.deWebsite: https://www.langconsulting.de/Original-Content von: Lang Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178047/6379547