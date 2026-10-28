Eine kritische Lücke in der Codebasis der für das Booten von Netzwerkservern verantwortlichen UEFI-Firmware kann es Angreifer:innen ermöglichen, Schadcode auszuführen. Eine zu früh veröffentlichte Korrektur hat das Ganze noch verschlimmert. Erst Mitte Oktober 2026 sorgte die Entdeckung schwerwiegender Sicherheitslücken in der weit verbreiteten Programmiersprache PHP für Aufregung. Angreifer:innen sollen die php2shell genannten Schwachstellen schon ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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