Wetter ändern, Kamera bewegen, neue Person einfügen: Das neue Weltmodell lässt sich ganz einfach und in Echtzeit steuern, während Gemini im Hintergrund dafür sorgt, dass die Szene nahtlos weiterläuft. Google Deepmind hat sein neues Weltmodell Genie 4 als Research-Preview veröffentlicht. Laut einem Beitrag des Unternehmens soll es die bisher fotorealistischsten und interaktivsten Welten generieren können. Nutzer:innen haben die Möglichkeit, während ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 t3n