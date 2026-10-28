NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 2500 Pence auf "Buy" belassen. Das Ergebnis habe die Erwartungen übertroffen, der Umsatz habe aber im Rahmen gelegen, schrieb Michael Leuchten am Mittwoch nach Quartalszahlen./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BN7SWP63
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 04:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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