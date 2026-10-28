Köln (ots) -Vom 9. bis 14. November 2026 ist das WDR Funkhausorchester mit "Deine Region - dein Orchester!" im gesamten Kreis Lippe unterwegs. Sieben unterschiedliche Formate und zahlreiche Ensembles bringen in wechselnder Besetzung Musik direkt zu den Menschen - in Kitas, Schulen, Senioreneinrichtungen, Unternehmen und an ungewöhnliche Spielstätten.Möglich wird dies durch das große Engagement der Gastgeber, die sich um die Konzerte beworben haben und den Besuch des Orchesters mit viel Begeisterung vorbereiten. Bürgerzentren und Aulen werden freigeräumt, Kirchen verwandeln sich in Konzertsäle, ein Stadttheater öffnet seine Türen. Kindertagesstätten vernetzen sich, damit noch mehr Kinder ein Konzerterlebnis teilen können. Regionale Orchester verschieben ihre Probenzeiten, um sich in Masterclasses von den Mitgliedern des WDR Funkhausorchesters coachen zu lassen. Unternehmen schaffen musikalische Erlebnisse nach Feierabend - auch für Auszubildende, die sonst vielleicht selten Gelegenheit zu einem Orchesterkonzert haben.Was im Frühjahr mit einem Bewerbungsaufruf begann, ist zu einem außergewöhnlichen Gemeinschaftsprojekt geworden. Hinter jeder der Veranstaltungen stehen eigene Ideen, Wünsche und Geschichten. Gemeinsam schaffen sie die Voraussetzungen für eine Konzertwoche, die Menschen über Generationen und Lebenswelten hinweg verbindet.Ein Orchester, eine Woche, rund 50 KonzerteVom Norden bis in den Süden, vom Osten bis in den Westen: Das WDR Funkhausorchester ist in der gesamten Region präsent, oft an mehreren Spielstätten gleichzeitig. Dafür teilt es sich in unterschiedlichste Besetzungen auf - vom Streichtrio und Holzbläserquintett bis zu großen Formationen mit mehr als 30 Musikerinnen und Musikern.Unterhalb der Woche stehen jeweils 16 Kita- und Seniorenkonzerte sowie jeweils acht Schul- und After-Work-Konzerte auf dem Programm. Hinzu kommen die großen Abschlusskonzerte in Lemgo.Von musikalischen Geschichten bis zu tropischen RhythmenSo vielfältig wie das Publikum ist auch das Repertoire: Für die Jüngsten werden Instrumente in musikalischen Geschichten lebendig, während in Senioreneinrichtungen klassische Werke, Tango, Filmmelodien und Evergreens Erinnerungen wecken. Beim "WDR Musik-Battle" erleben Jugendliche die Energie eines großen Ensembles hautnah.Zwei After-Work-Programme sorgen für besondere Klangerlebnisse: Erster Gastdirigent Enrico Delamboye entführt mit "Salon Europe" in die Welt der europäischen Salonmusik, Chefdirigent David Brophy bringt mit "Tropical" sonnige Rhythmen in den November.Großes Finale in Lemgo - jetzt Tickets sichern!Zum Abschluss der Konzertwoche kommt das WDR Funkhausorchester wieder in voller Besetzung zusammen und verwandelt die PHOENIX CONTACT Arena in Lemgo in einen großen Konzertsaal. Bei "Tanz mal mit der Maus" am Freitag, 13. November, und Samstag, 14. November, erwartet Familien ein mitreißendes Musikerlebnis mit der beliebten Maus. Am Samstagabend heißt es dann "Ganz großes Kino": Mit den schönsten Melodien aus der Welt des Films sorgt das Orchester für Gänsehautmomente."Deine Region - dein Orchester!" zeigt, wie Musik Menschen verbinden kann, wenn ein Orchester dorthin kommt, wo sie leben, lernen und arbeiten.Der WDR realisiert das Projekt in Kooperation mit dem Kreis Lippe und der Lippe Tourismus & Marketing GmbH. Die Angebote bei den Gastgebern sind kostenfrei. Tickets für die Abschlusskonzerte sind unter www.reservix.de erhältlich.Pressekontakt:WDR KommunikationTel.: 0221 220 7100EMail: kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6379571