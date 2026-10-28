Die SK Hynix-Aktie feiert dieser Tage einen starken Rebound an der Börse. Nachdem der Kurs des südkoreanischen Speicherchipherstellers bereits in den letzten drei Tagen um über +15% nach oben kletterte, geht es am Mittwochvormittag um weitere +9% nach oben. Was steckt hinter dieser Top-Performance und hat die SK Hynix-Aktie noch mehr Kurspotenzial? Bombastische Wachstumsraten Grund für die megastarke Performance der SK Hynix-Aktie sind die vorgelegten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de