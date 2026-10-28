NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 3010 Pence auf "Outperform" belassen. Die solide Entwicklung unter dem neuen Konzernchef halte an, schrieb Justin Smith am Mittwoch nach dem Quartalsbericht./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BN7SWP63
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 07:51 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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