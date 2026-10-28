Bei einem bekannten Schweizer Security-Anbieter müssen sich Beschäftigte erneut einem Interview stellen. Thema: Wie nutzen sie künstliche Intelligenz? Das Ergebnis kann Folgen für ihre Aufgaben haben - und ihren Job. Mitarbeiter:innen des bekannten Schweizer IT-Unternehmens Proton, das auf Sicherheitssoftware spezialisiert ist, sollen in einem neuen Bewerbungsgespräch erklären, wie sie KI-Technik einsetzen. Das berichtet das investigative IT-Magazin ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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