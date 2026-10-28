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XTB
28.10.2026 13:52 Uhr
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Siemens Energy Aktie: Doppelter DAX-Tagessieger - Gelingt jetzt der Turnaround

Als Finanzexperte Jens Klatt beleuchte ich heute den unangefochtenen Spitzenreiter im deutschen Leitindex. Die Siemens Energy Aktie (Kürzel: ENR) hat am gestrigen Dienstag mit einem satten Plus von 4,37 - per Xetra-Schluss erneut die DAX-Gewinnerliste angeführt. Bemerkenswert: Bereits am Vortag stand die Aktie ganz oben auf dem Treppchen. Für mutige Anleger, die überlegen, aktuell Aktien kaufen zu wollen, stellt sich nun die entscheidende Frage, ob dies der Beginn einer nachhaltigen Trendwende oder lediglich eine kurzfristige Bärenmarktrallye ist. Im Folgenden schlüssele ich die drei wichtigsten charttechnischen Signale für Sie auf.

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