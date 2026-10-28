Berlin (ots) -Dr. Carola Reimann wird aus persönlichen Gründen mit Vertragsende aus ihrem Amt als Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes scheiden. "Ich werde nach sechs Jahren nicht noch einmal für den Geschäftsführenden Vorstand im AOK-Bundesverband kandidieren. Diese Entscheidung ist mir nicht leichtgefallen, denn für die AOK-Gemeinschaft und den AOK-Bundeverband zu arbeiten, ist eine der schönsten Aufgaben im deutschen Gesundheitswesen", erklärt die 59-jährige. Bis zum Vertragsende werde sie ihre Tätigkeit unverändert wahrnehmen.Reimann, die seit Januar 2022 Vorstandsvorsitzende ist und deren Vertrag noch bis Ende 2027 läuft, hat ihre Entscheidung den zuständigen Gremien und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des AOK-Bundesverbandes bereits mitgeteilt. Die Entscheidung ermöglicht eine frühzeitige und zügige Nachfolgeplanung sowie einen nahtlosen Übergang."Wir bedauern diese Entscheidung", so die beiden Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Susanne Wagenmann (Arbeitgeberseite) und Lutz Schäffer (Versichertenseite) in einer ersten Reaktion. Über die weiteren Schritte werden nun die zuständigen Gremien beraten.Ihr Ansprechpartner in der Pressestelle:Dr. Kai BehrensTelefon: 030 / 34646-2309Mobil: 01520 / 1563042E-Mail: presse@bv.aok.deOriginal-Content von: AOK-Bundesverband, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8697/6379637