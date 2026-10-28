SK Hynix liefert neue Nahrung für den KI-Boom: Der südkoreanische Speicherhersteller meldete in der Nacht auf Mittwoch Zahlen für das dritte Quartal einen Umsatz von 104,6 Billionen Won - ein Plus von 328 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der operative Gewinn sprang um 632 Prozent auf 83,3 Billionen Won und übertraf die Analystenschätzung von 76,7 Billionen Won deutlich. Die operative Marge erreichte rund 80 Prozent. Steigende Speicherpreise und der wachsende Absatz hochwertiger Produkte machen den ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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