SK Hynix verdient siebenmal so viel wie vor einem Jahr und schüttet 45 Milliarden US-Dollar aus. Die Speicher sind bis 2029 ausverkauft. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis liegt bei 3,4. Schnäppchen oder Zyklus-Falle? SK Hynix lässt die Kasse klingeln und die Aktionäre mitverdienen. Der koreanische Speicherchiphersteller hat im dritten Quartal einen Betriebsgewinn von 83,3 Billionen Won erzielt, umgerechnet 62,5 Milliarden US-Dollar. Das ist rund siebenmal so viel wie vor einem Jahr und mehr als sieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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