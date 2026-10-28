Mainz (ots) -Was muss die Politik leisten, damit die Menschen ihr wieder vertrauen? Bundespräsident a. D. Joachim Gauck ist am Donnerstag, 29. Oktober 2026, 22.15 Uhr, Gast bei Maybrit Illner. Unter dem Titel "Deutschland unter Druck - viel Zorn, wenig Zuversicht?" diskutieren auch der Historiker Philipp Blom und die Journalisten Melanie Amann und Paul Ronzheimer.In vielen Ländern Europas geht die Jugend auf die Straße. Sie haben unterschiedliche Anliegen, aber es eint sie das Gefühl, von der Politik vergessen und verraten zu sein. In einer Welt der Kriege, Krisen und hohen Preise fürchten sie um ihre Zukunft. Viele Menschen zweifeln mittlerweile daran, dass die Demokratie noch Antworten auf die großen Probleme unserer Zeit findet, und wenden sich Parteien der extremen Rechten und Linken zu. Trump, Putin, der Krieg in der Ukraine und der Konflikt mit Iran setzen Europa von außen unter Druck.Wie kann Europa, wie kann Deutschland sein demokratisches Politik- und Gesellschaftsmodell gegen seine Feinde von außen und innen behaupten? Wie kann aus Angst und Wut wieder Mut und Zuversicht werden?Diese Sendung wird mit Untertiteln und in der ZDFmediathek mit Deutscher Gebärdensprache (DGS) angeboten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Dr. Birgit-Nicole Krebs telefonisch unter 030 - 2099-1096 oder per E-Mail unter Krebs.B@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/maybritillner) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- "maybrit illner" im ZDF-Streaming-Portal (https://www.zdf.de/talk/maybrit-illner-128)Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6379655