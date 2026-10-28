Dogecoin News: Bei 0,081 Dollar liegen 36 Milliarden DOGE, und die Wale kaufen still zu

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Dogecoin News drehen sich selten um eine einzige Zahl, doch in dieser Woche ist genau das der Fall. Rund 36 Milliarden DOGE haben zuletzt um 0,081 US-Dollar den Besitzer gewechselt, und laut Analyst Ali Martinez entscheidet sich an dieser Marke, wohin der Coin als Nächstes läuft. DOGE notiert am 27. Oktober bei rund 0,077 Dollar, also knapp darunter. Gleichzeitig haben Wale seit dem 12. Oktober rund 600 Millionen DOGE eingesammelt, während die meisten Kleinanleger lieber wegschauen.

Diese Dogecoin News zeigen, was hinter den Kulissen passiert, und warum ein Presale-Projekt gerade jetzt mehr Renditepotenzial bietet als der Coin selbst.

Dogecoin News: Dogecoin Labs, DogeOS und die Marke, an der sich alles entscheidet

Wie ZyCrypto berichtete, sieht Martinez bei 0,081 Dollar den Punkt, an dem technische Signale, On-Chain-Unterstützung und Walkäufe zusammenfallen. Laut der UTXO-Verteilung haben dort zuletzt rund 36 Milliarden DOGE den Besitzer gewechselt. Gelingt die Rückeroberung, hält der Analyst einen Anstieg in die Zone von 0,16 bis 0,17 Dollar für möglich. Bricht die Marke dagegen dauerhaft weg, verliert die bullische These ihr Fundament.

Auf der Produktseite tut sich einiges. Dogecoin Labs bündelt seit dem 21. Oktober die MyDoge-Wallet, die App-Ebene DogeOS und das Zahlungstool Such App unter einem Dach. Am 26. Oktober folgte die Meldung, dass DogeOS den Oracle-Anbieter RedStone für Preisdaten in DeFi-Anwendungen einbindet. Trotzdem notiert DOGE laut The Motley Fool rund 90 Prozent unter seinem Allzeithoch von 2021, und die Spot-ETFs haben bislang kaum Zuflüsse angezogen.

Die Marktkapitalisierung liegt bei rund 12 Milliarden Dollar. Selbst das optimistische Ziel von 0,16 Dollar wäre aus heutiger Sicht ungefähr eine Verdopplung, und dafür müssten weitere 12 Milliarden Dollar an frischem Kapital in den Coin fließen. Im besten Fall bleibt das Aufwärtspotenzial damit überschaubar.

Die eigentliche Nachricht steht auf der Blockchain. Wale kaufen, während der Kurs fällt und Kleinanleger verkaufen, ein Muster, das bei früheren Rallyes oft als Vorbote galt. Doch auch die Wale wissen, dass ein Coin dieser Größe kein Hundertfaches mehr liefert. Die großen Spieler sammeln und warten. Wer das Muster versteht, sucht die echte Chance nicht bei DOGE, sondern dort, wo der Einstieg noch ganz am Anfang steht.

Pepeto: Ein Scanner, der die Falle erkennt, bevor das Geld verschwindet

Gegen Wallets mit Milliarden an Coins kann ein Kleinanleger nicht gewinnen, so gut sein Timing auch ist. Pepeto dreht dieses Spiel um, mit einem Presale, in dem jeder Käufer zum gleichen Stufenpreis einsteigt, ob mit 100 oder mit 10.000 Dollar.

Bisher hat der Presale 10,38 Millionen Dollar eingesammelt, und in der laufenden Phase kostet jeder Token 0,000000188 Dollar. Der Meme-Name sorgt für Aufmerksamkeit, die Werkzeuge machen Pepeto zu weit mehr als einem Meme. Das wichtigste davon ist ein Sicherheitsscanner, der jeden Token vor dem Kauf überprüft. Er liest den Code mit 42 Prüfungen, wertet Live-Daten der Blockchain aus und simuliert anschließend einen Kauf und einen Verkauf auf einer Kopie der Kette.

So wird ein Coin, den man kaufen, aber nie wieder verkaufen kann, ein sogenannter Honeypot, erkannt, bevor auch nur ein Cent bewegt wird. Vorwissen braucht es dafür nicht. Man fügt einen Token ein und erhält eine Bewertung von 0 bis 100 mit einem klaren Urteil. In einem Beispiel kam ein Token auf die Note 6, der Verkaufstest schlug fehl, und der Trade wurde gestoppt, bevor Geld floss. Kritische Fehler blockieren einen Trade automatisch, die Falle endet also dort und nicht in der eigenen Wallet.

PepetoSwap erhebt keine Handelsgebühr, ein Trade über 1.000 Dollar kostet also nichts. SolidProof hat den Token geprüft und den gesamten Code verifiziert, bevor der Presale öffnete, jeder Vertrag war also unabhängig bestätigt, bevor der erste Kauf stattfand. Im Entwicklerteam arbeitet ein ehemaliger Binance-Experte, und ein Binance-Listing rückt näher. Jede neue Phase ist teurer als die vorherige, und frühe Käufer halten pro Dollar mehr Token als alle, die später kommen. Unter DOGE-Haltern, die eine zweite, frühere Wette suchen, fällt in diesen Tagen auffällig oft derselbe Name: Pepeto.

Fazit

Die Dogecoin News dieser Woche zeichnen ein klares Bild. Wale kaufen, Dogecoin Labs baut, und der Kurs hängt trotzdem unter 0,081 Dollar. Für Kleinanleger bietet DOGE bei 0,077 Dollar im besten Fall eine Verdopplung über Monate.

Pepeto startet weit unter einem Cent, und Analysten sehen für Käufer auf dem heutigen Preisniveau ein Renditepotenzial von 100x nach dem Listing, eine Garantie gibt es dafür nicht. Jede Stufe auf der offiziellen Pepeto-Website kostet mehr als die vorherige, und der Scanner läuft schon heute. Die Wale mit ihren 600 Millionen DOGE warten auf eine Verdopplung. Die frühen Pepeto-Käufer warten auf einen einzigen Tag, den Tag des Listings.

Hier zur offiziellen Pepeto-Website

Häufig gestellte Fragen

Was sind die wichtigsten Dogecoin News heute?

DOGE notiert bei rund 0,077 Dollar knapp unter der entscheidenden Marke von 0,081 Dollar, an der zuletzt 36 Milliarden DOGE den Besitzer wechselten. Wale haben seit dem 12. Oktober rund 600 Millionen DOGE gekauft, und DogeOS bindet RedStone als Oracle-Anbieter ein.

Wie hoch kann der Dogecoin Kurs steigen?

Analyst Ali Martinez hält nach einer Rückeroberung von 0,081 Dollar einen Anstieg auf 0,16 bis 0,17 Dollar für möglich. Das entspräche ungefähr einer Verdopplung vom aktuellen Kurs.

Was macht Pepeto für Dogecoin-Halter interessant?

Pepeto befindet sich noch im Presale, bietet bereits einen Live-Sicherheitsscanner und eine Börse ohne Handelsgebühr, und der Preis steigt mit jeder Phase. Die offizielle Pepeto-Website zeigt den aktuellen Phasenpreis.