Klausen-Leopoldsdorf (ots) -Kaum ein Geschäftsmodell polarisiert so stark wie der Direktvertrieb über persönliche Netzwerke. Zwischen dem Verdacht auf Schneeballsysteme und der Aussicht auf ein zweites Einkommen bleibt für Interessierte oft wenig Orientierung. Jürgen Bruckner, seit über zwölf Jahren in der Branche tätig, sortiert die gängigsten Irrtümer und benennt die Kriterien, an denen sich seriöse von fragwürdigen Anbietern unterscheiden lassen.Der Schneeballverdacht und was ihn tatsächlich entkräftetDer Vorwurf, hinter dem Modell stecke ein Schneeballsystem, begleitet die Branche seit Jahrzehnten. Jürgen Bruckner (https://www.juergenbruckner.com/), Geschäftsführer der Bruckner Holding GmbH in Niederösterreich, hält dem eine schlichte Prüffrage entgegen: Woher stammt der Umsatz? Speist sich das Geschäft überwiegend aus Eintrittsgebühren und der Rekrutierung neuer Teilnehmer, fehlt die wirtschaftliche Substanz, dann trägt sich die Struktur nur so lange, wie neue Teilnehmer einzahlen. Steht dagegen ein Produkt im Zentrum, das von Endkunden wiederholt gekauft wird, ohne dass diese selbst am Vertrieb mitwirken, entsteht ein anderes Bild. In Bruckners eigener Organisation zählt der überwiegende Teil der mehr als 22.000 Kunden genau zu dieser Gruppe. Auch das verwandte Klischee, es verdienten ohnehin nur die Ersten, relativiert sich seiner Erfahrung nach dort, wo die Vergütung an den tatsächlichen Produktumsatz gekoppelt ist und nicht an die Position in der Vertriebsstruktur.Seriositätsprüfung: Warnsignale, die früh auffallenDass es unseriöse Anbieter gibt, bestreitet Bruckner nicht. Im Gegenteil, er benennt sie ungewöhnlich deutlich. Wer mit dem Versprechen wirbt, schnell reich zu werden, oder hohe Erträge ohne nennenswerte Arbeit in Aussicht stellt, verkaufe in der Regel eine Erwartung statt eines Produkts. Ein zweites Warnsignal seien Modelle, in denen ausschließlich Systeme, Kurse oder Wissensprodukte weitergegeben werden, ohne dass ein realer Gegenwert beim Endkunden ankommt. Auch dauerhafte Begeisterungsrhetorik, Motivationsveranstaltungen als Hauptinhalt und fehlende Betreuung nach der Anmeldung gehören für ihn auf die Liste. Sein eigener Maßstab klingt betont unspektakulär: Er kalkuliere in Zehn-Jahres-Zeiträumen, nicht in Quartalen, und akzeptiere dafür langsameres, organisches Wachstum. Diese Haltung sei auch der Grund, warum er sich von der klassischen Coaching-Szene abgrenzt. Teure Seminare hat er nach eigener Aussage nie besucht, sondern gezielt Menschen aufgesucht, die bereits dort standen, wo er hinwollte."Ich kann nicht verkaufen": ein Einwand und seine HintergründeDer zweithäufigste Satz, den Bruckner in Erstgesprächen hört, betrifft die eigene Person: fehlendes Verkaufstalent, Sorge vor dem Urteil des Umfelds, keine Zeit. Verkaufskompetenz sei jedoch kein Charaktermerkmal, sondern eine erlernbare Fähigkeit und genau hier liegt der Schwerpunkt seiner Arbeit. Persönlichkeitsentwicklung, Selbstführung und Kommunikationstraining bilden bei ihm die Basis, bevor überhaupt über Zahlen gesprochen wird. In den ersten drei Monaten begleitet er neue Partner besonders eng, weitere sechs Monate arbeitet er Seite an Seite: erste Termine, erste Präsentation, erster Auftritt in sozialen Netzwerken. Dass Ablehnung dazugehört, formuliert er ohne Beschönigung. Wer sie nicht aushalten wolle, sei in dieser Branche falsch aufgestellt. Seine eigene Prägung stammt aus einem anderen Feld: Bruckner ist gelernter Pfleger und hat zeitweise im Hospiz gearbeitet, wo er lernte, wie schnell Menschen Vertrauen fassen oder verlieren.Zusätzliches Einkommen durch Network Marketing realistisch einordnenBei der Frage nach dem Verdienst wird der Unternehmer nüchtern. Die meisten, die zu ihm kommen, suchen keine Millionen, sondern drei- bis fünfhundert Euro monatlich, die im Haushaltsbudget fehlen. Entsprechend arbeitet er in Stufen: Zuerst geht es darum, die Produkte im eigenen Alltag kennenzulernen, dann die eigenen Produktkosten zu refinanzieren, erst danach geht es um ein tragfähiges Zusatzeinkommen. Der Schritt in eine eigene Organisation folgt für ihn ganz am Ende und nur, wenn Struktur und Fachwissen dafür vorhanden sind. Passives Einkommen bezeichnet er ausdrücklich nicht als Startpunkt, sondern als Ergebnis mehrerer Jahre Vorleistung. Wer Network Marketing erklärt bekommen möchte, ohne diese Reihenfolge zu hören, sollte nach seiner Einschätzung skeptisch werden.Warum das Modell in unsicheren Zeiten Zulauf erhältDass das Interesse wächst, führt Bruckner weniger auf Werbung als auf äußeren Druck zurück: Inflation, wirtschaftliche Unsicherheit und die Diskussion um Altersarmut bringen Menschen dazu, Alternativen zu prüfen, die sie zuvor abgelehnt hätten. Der niedrige Kapitalbedarf macht den Einstieg vergleichsweise risikoarm, digitale Plattformen senken die Hürden zusätzlich. Auffällig sei die Spreizung der Altersgruppen: Neben der Kernzielgruppe zwischen 30 und 55 Jahren melden sich zunehmend jüngere Menschen, die klassische Anstellungsmodelle für sich ausschließen, sowie Ältere mit Versorgungslücken. Bruckners Team ist inzwischen auf über 54 Länder verteilt, was ihm laufend Vergleichsdaten liefert. Seine erklärte Zielmarke bis 2030, mehr als 300.000 positiv beeinflusste Lebenswege, nennt er selbst ambitioniert, hält aber daran fest, dass Orientierung wichtiger sei als Reichweite. Wer diese Orientierung sucht, sollte laut Bruckner mit einem unverbindlichen Gespräch beginnen, in dem auch eine Absage ein legitimes Ergebnis ist.Weiterführende Informationen zu Arbeitsweise, Begleitung und Erstgespräch finden Interessierte unter www.juergenbruckner.com.Pressekontakt:Bruckner Holding GmbHHochstraß 5223033 Klausen-LeopoldsdorfTelefon: +436769632329E-Mail: me@juergenbruckner.comOriginal-Content von: Bruckner Holding GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/183812/6379669