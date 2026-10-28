Berlin (ots) -Ein neues Finanzierungsmodell, das an jeden Aufenthalt geknüpft ist, soll dabei helfen, Airbnb.org über einen Zeitraum von fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Das Ziel ist es, jährlich eine Million Übernachtungen in kostenlosen Unterkünften zu vermitteln.Ab heute spendet Airbnb einen Teil seiner Einnahmen aus jedem Aufenthalt in einer Unterkunft an Airbnb.org, eine US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die Menschen in Krisenzeiten kostenlos vorübergehende Unterkünfte vermittelt. Das neue Finanzierungsmodell soll gemeinsam mit weiteren Spenden dazu beitragen, Airbnb.org in den nächsten fünf Jahren 500 Millionen US-Dollar zur Verfügung zu stellen. Dies soll der Non-Profit-Organisation dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen, jährlich eine Million kostenlose Übernachtungen zu ermöglichen. Dank dieser Finanzierung kann Airbnb.org zudem seine Arbeit ausweiten, um Familien zu unterstützen, die aus medizinischen Gründen verreisen müssen, sowie Menschen, die vor häuslicher Gewalt und Ausbeutung fliehen, und vieles mehr.Die Idee für Airbnb.org entstand 2012, als eine Gastgeberin Menschen aufnahm, die aufgrund von Hurricane Sandy ihr Zuhause verlassen mussten. Andere Gastgeber:innen folgten diesem Beispiel, und im Jahr 2020 inspirierte diese Initiative Airbnb dazu, Airbnb.org zu gründen, eine unabhängige Non-Profit-Organisation. Seitdem hat Airbnb.org mehr als 250.000 Menschen auf der ganzen Welt über 1,6 Millionen Übernachtungen in kostenlosen Unterkünften vermittelt."Vor 14 Jahren, nachdem der Hurricane Sandy gewütet hatte, öffnete eine Gastgeberin ihre Türen für Menschen, die sonst nirgendwohin konnten. Aus dieser einfachen Geste der Großzügigkeit ist Airbnb.org entstanden. Seitdem haben wir dabei geholfen, Menschen in Krisensituationen mehr als 1,6 Millionen Übernachtungen in kostenlosen Unterkünften zu vermitteln. Von nun an helfen alle, die eine Unterkunft auf Airbnb buchen, anderen dabei, ein Dach über dem Kopf zu erhalten, wenn sie dieses am dringendsten benötigen. Das ist Airbnb von seiner besten Seite", so Brian Chesky, Mitbegründer und CEO von Airbnb.Im Rahmen dieses neuen Finanzierungsmodells werden weder die Beträge erhöht, die Gäste bezahlen, noch die Auszahlungen an Gastgeber:innen verringert. Gäste und Gastgeber:innen müssen sich nicht anmelden oder irgendetwas unternehmen.Mehr bewirken mit Airbnb.org (http://airbnb.org)Der Umfang der Arbeit von Airbnb.org nimmt rasant zu. In diesem Jahr hat Airbnb.org als Reaktion auf mehr als 200 Katastrophen kostenlose vorübergehende Unterkünfte vermittelt - 2023 waren es gerade einmal acht Katastrophen. Gleichzeitig erweitert Airbnb.org seine Aktivitäten über die Katastrophenhilfe hinaus auf weitere Situationen, in denen kostenlose vorübergehende Unterkünfte Geborgenheit und Stabilität bieten können. Die 500 Millionen US-Dollar, die durch Fördermittel von Airbnb und zusätzliche Spenden eingesammelt werden sollen, werden Airbnb.org dabei helfen, seine Arbeit auf folgende Bereiche auszuweiten:- Familien, die aus medizinischen Gründen verreisen: Bis Ende 2026 wird Airbnb.org Familien, die aus medizinischen Gründen verreisen, in mehr als 20 Ländern unterstützen, unter anderem im Rahmen von Partnerschaften mit der Leukaemia Foundation of Australia, dem Instituto Beaba in Brasilien, B.C. Friends of Children in Kanada, der Fundación Xana in Spanien und dem Children's Miracle Network in den USA.- Überlebende von häuslicher Gewalt und Ausbeutung: Ein neues Programm wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen Organisationen, wie zum Beispiel Peace House im US-Bundesstaat Utah, kostenlose vorübergehende Unterkünfte für Menschen bereitstellen, die sich aus unsicheren Situationen befreit haben und nun ihr Leben neu aufbauen.- Veteran:innen in den USA: Airbnb.org erweitert die Unterstützung für Veteran:innen, die an einer schweren Krankheit leiden oder sich einer intensiven Behandlung unterziehen, in Zusammenarbeit mit der Fisher House Foundation, der Dream Foundation und Operation Healing Forces.So arbeitet Airbnb.orgAirbnb.org ist eine unabhängige US-amerikanische Non-Profit-Organisation, die Menschen in Krisenzeiten kostenlose vorübergehende Unterkünfte vermittelt. Airbnb.org arbeitet mit lokalen gemeinnützigen Organisationen und staatlichen Partnern zusammen, um Menschen zu ermitteln, die Unterstützung benötigen. Anschließend stellt Airbnb.org Guthaben zur Verfügung, damit Gäste die auf Airbnb inserierte Unterkunft buchen können, die am besten zu ihnen passt - ganz gleich, ob sie in der Nähe ihrer Familie übernachten oder Haustiere mitbringen möchten, Anforderungen hinsichtlich der Barrierefreiheit haben oder einfach nur genügend Platz für ihre Familie suchen.Gäste, die durch Airbnb.org unterstützt werden, übernachten kostenlos, während Gastgeber:innen für den Aufenthalt bezahlt werden. Gastgeber:innen können Airbnb.org auch unterstützen, indem sie ermäßigte Aufenthalte anbieten oder einen Teil ihrer auf Airbnb generierten Einkünfte spenden.Airbnb übernimmt die Betriebskosten von Airbnb.org, sodass 100 Prozent der öffentlichen Spenden direkt in die Bereitstellung kostenloser Unterkünfte fließen. Airbnb verdient nichts an Aufenthalten über Airbnb.org.--------Airbnb spendet 0,10 US-Dollar seiner Einnahmen pro Aufenthalt an Airbnb.org (https://airbnb.org/?c=.pi130.pknewsroom_o28), um zur Unterbringung von Menschen in Not beizutragen. Dies hat keine Auswirkungen auf die Beträge, die Gäste bezahlen oder die Gastgeber:innen als Auszahlungen erhalten. Für Aufenthalte, die vor dem Check-in storniert werden, sowie für Buchungen von Erlebnissen oder Services werden keine Spenden geleistet.Zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht auf historischen Fakten beruhen, können als zukunftsorientiert beurteilt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Höhe und den Zeitpunkt unserer gemeinnützigen Finanzierungsvereinbarungen; den erwarteten Umfang, die Reichweite und den Zeitpunkt der Programme von Airbnb.org; unsere Partnerschaften mit gemeinnützigen Organisationen; und die Auswirkungen unseres Spendenmodells auf die Preise und die Auszahlungen an Gastgeber:innen.Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten, Annahmen und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in dieser Pressemitteilung ausgedrückten oder implizierten Zielen abweichen. Dazu zählen Veränderungen beim Buchungsvolumen und den damit verbundenen Spenden von Airbnb sowie hinsichtlich der Fähigkeit von Airbnb.org, neue Programme innerhalb des vorgesehenen Zeitrahmens einzuführen und auszuweiten. Weitere wichtige Faktoren sind unter anderem Änderungen der politischen, geschäftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen, auch als Folge geopolitischer Konflikte, sowie andere Risiken, die in unseren Berichten an die Securities and Exchange Commission beschrieben werden. Diese Berichte sind auch auf unserer Website verfügbar.Alle zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich nur auf den Zeitpunkt dieser Pressemitteilung und basieren auf Informationen, die uns zu diesem Zeitpunkt zur Verfügung stehen. Wir lehnen ausdrücklich jede Verpflichtung zur Aktualisierung oder Überarbeitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen ab, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben.Pressekontakt:Pia Senkel | pia.senkel@tonka-pr.com | +49 30 403647 600Klaas Geller | klaas.geller@tonka-pr.com | +49.17674717519Original-Content von: Airbnb Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/179818/6379684