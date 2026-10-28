Hensoldt hat vor den Q3-Zahlen den Analysten-Konsens veröffentlicht. Dieser zeigt, wie konservativ die Guidance für das GJ26 geworden ist. Um sie zu erreichen, müsste der Umsatz im Q4 im Jahresvergleich um 3,4% sinken, nachdem er in den ersten neun Monaten (inkl. unserer Q3E) um ca. 21% gewachsen ist. Wir erwarten daher spätestens mit der Veröffentlichung der Q3-Zahlen eine Anhebung der Guidance. Ob diese die Aktie bewegt, hängt von der Größenordnung ab. Der Konsens liegt bereits 2,7% über der Guidance. Eine Anhebung auf ca. EUR 2,85 Mrd. bis 2,9 Mrd. würde diesen lediglich bestätigen; erst EUR 3 Mrd. oder mehr würden eine neue positive Information darstellen. Wichtiger ist aus unserer Sicht, dass sich die Debatte von den Umsätzen der GJ26-GJ29 hin zu einem übergeordneten Gesamtbild verlagern dürfte. Nahezu keines der von uns analysierten neuen Low-Cost-Fahrzeuge (UGVs, UAVs) enthält Hensoldt-Komponenten. Gepanzerte Fahrzeuge, bei denen Hensoldt heute einen großen Teil seiner Erträge erzielt, machen hingegen >40% des Umsatzes aus, Software dagegen nur 10% (mwb-Schätzung). Empfehlung: SELL, Kursziel EUR 62,00. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/hensoldt-ag





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