Mainz (ots) -Nach den erfolgreichen Folgen "Feuer" und "Wasser" kehrt die "Terra X"-Reihe "Chemie des Kochens" mit zwei neuen Ausgaben zurück. In den Filmen "Erde - wo Geschmack entsteht" und "Luft - die unsichtbare Zutat" geht Dr. Mai Thi Nguyen-Kim den oft übersehenen Kräften nach, die Aroma, Textur und Geschmack der Lebensmittel prägen. Zu sehen sind die Folgen von "Terra X: Chemie des Kochens" am Sonntag, 1., und Sonntag, 8. November 2026, jeweils um 19.30 Uhr im ZDF. Beide Ausgaben sind bereits im ZDF-Streaming-Portal verfügbar.Warum duften Trüffel so intensiv? Weshalb geht Sauerteigbrot auf? Und wie entsteht die charakteristische Höhlung eines Windbeutels? Mai Thi Nguyen-Kim zeigt, dass die entscheidenden Prozesse oft dort stattfinden, wo sie nicht unmittelbar sichtbar sind: tief im Boden oder in der Luft.Für die neuen Folgen reist Mai Thi Nguyen-Kim zu Trüffelhainen in der Toskana, Weinbergen in Österreich, in Backstuben, Brauereien und zu den Spitzenküchen Europas. Dabei erklärt sie, wie Mikroorganismen, Mineralstoffe, Gase und Wasserdampf darüber entscheiden, ob Lebensmittel ihr Aroma entfalten und Speisen gelingen. Moderne Wissenschaft trifft auf Handwerk, Landwirtschaft und Spitzengastronomie.Mit spektakulären Makroaufnahmen, Zeitraffersequenzen und anschaulichen Animationen macht "Chemie des Kochens" unsichtbare biologische, chemische und physikalische Prozesse sichtbar. So eröffnet die Reihe einen überraschenden Blick auf die Wissenschaft hinter den täglichen Mahlzeiten.KontaktBei Fragen zur Pressemitteilung erreichen Sie Jessica Zobel telefonisch unter 06131 - 70-16293.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/terrax) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Die ersten beiden Folgen von "Terra X: Chemie des Kochens" (https://www.zdf.de/reportagen/terra-x-chemie-des-kochens-mit-mai-thi-nguyen-kim-dokureihe-100) sind im ZDF-Streaming-Portal zu finden.Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6379703